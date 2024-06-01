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Venezia

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Venezia. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda la formazione veneta guidata da Paolo Vanoli con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra che milita nel campionato di Serie B.
Venezia

Venezia, squalificato un centrocampista: salta il Palermo

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Calciomercato Palermo

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di francesco roma

Venezia, aria di separazione con Di Francesco: il punto

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