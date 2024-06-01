Venezia
Il mercato è cominciato da poche ore ma già in cadetteria sembra essere attivissimo. In particolare, la squadra che sembra muoversi di più tra le pretendenti alla Serie A è il Venezia che, dopo aver…
Il calciomercato è appena cominciato, ma sta già iniziando a regalare i primi botti. In particolare, il Venezia sembra ormai prossimo alla chiusura di Simone Panada. Come riportato da Gianluca Di…
Tutto pronto per la sfida che vedrà, tra poco più di un'ora, Palermo e Venezia affrontarsi in un "Barbera" gremito. Queste le scelte di Inzaghi e di Stroppa per la sfida valida per la quinta giornata…
Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, a seguito di un'irregolarità commessa nella sfida contro il Cesena è stato squalificato dal giudice sportivo per tre gare. Il calciatore classe 1993 salterà,…
Il Venezia, che ha esordito nel migliore dei modi, vincendo 2-1 contro il Bari, potrebbe salutare un calciatore di assoluto valore. Infatti, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il…
Continua il calciomercato del Venezia, tra ottime entrate e uscite eccellenti. Dopo le cessioni illustri dei veneti - Idzes su tutti - altri due calciatori potrebbero lasciare la Serie B per tornare…
Il Venezia si appresta ad affrontare il campionato di Serie B, dopo un anno in massima serie. In tal senso, l'idea trapelata nelle ultime settimane era quello di continuare con Di Francesco,…
Il Venezia, dopo la retrocessione, sta per sciogliere le riserve per quanto riguarda l'allenatore. La società veneta, per quanto filtra, vorebbe tenere Di Francesco ma, secondo quanto riportato da…
Il Venezia guarda al futuro e punta Dylan Vente per rinforzare il proprio attacco nella prossima stagione. Il centravanti classe 1999, attualmente in forza al PEC Zwoll, ma di proprietà degli scozzesi…
Il direttore sportivo del Venezia, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato le motiviazioni della cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo: ”Oggi ho voluto fare con voi il punto sulla sessione di…
Passano i giorni e la trattativa Pohjanpalo non è ancora del tutto chiusa. Secondo quanto riportato da “Nicolò Schira” sul suo profilo X, il Venezia ha chiesto il centrocampista rosanero Aljosa Vasic.
di Leandro Ficarra Sondaggio, interlocuzione, fitta negoziazione. Contesa psicologica che si dipana oscillando tra acume, nervi, strategia. Domanda ed offerta separate da una forbice, che amplia e…
Trattativa estenuante, complessa e che non ha ancora emesso il suo epilogo. L'assalto veemente del Palermo targato CFG al cartellino di Joel Pohjanopalo, bomber finlandese classe 1994 in forza al…
Calciomercato, Pedullà: "Palermo-Pohjanpalo? 80% di possibilità. Trattativa vicina"
Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa tra il Palermo e Joel Pohjanpalo. Intervenendo su Sportitalia, il giornalista ha dichiarato:…
"Buona prestazione con qualche sbavatura, ma era prevedibile. Era dura mantenere il campo con tanta intensità, giocavamo contro una squadra forte. La risposta è stata buona". Lo ha detto Rolando Maran…
Dopo l'addio al Frosinone, Eusebio Di Francesco riparte dal Venezia. Il nuovo tecnico dei lagunari si è presentato oggi in conferenza stampa alla vigilia del ritiro che si svolgerà a Falcade. "E'…
Chi guiderà il Venezia in Serie A nella stagione 2024/2025? Dopo la promozione conquistata ai danni della Cremonese e l'addio imminente di Paolo Vanoli, il club veneto è alla costante ricerca…
"Vanoli ha svolto un lavoro straordinario e vorremmo che continuasse a essere il nostro allenatore. Ma il suo agente ci ha comunicato la sua volontà di lasciare il Venezia". Così Duncan Niederauer in…
Parola a Duncan Niederauer. Il presidente del Venezia, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e sul futuro del club neopromosso in Serie A. Ecco alcune…
Dopo avere centrato la promozione in Serie A attraverso la vittoria dei playoff, in casa Venezia è il momento di programmare il ritorno in massima serie. A tenere banco in primis è la questione…
Salvo clamorosi colpi di scena Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore del Torino. Una volta centrata la promozione con il Venezia, giunta attraverso la vittoria dei playoff di Serie B, intorno alla…
Impianto di gioco efficace e brillante, con sincronismi fluidi e rodati in entrambe le fasi, identità tattica marcata e riconoscibile, qualità tecnica e straripante fisicità, determinazione e voglia…
"Chiaramente ci auguriamo che Vanoli possa restare con noi, però c'è il mercato degli allenatori e vediamo". Così Filippo Antonelli, come riportato da Gianlucadimarzio.com. Fra i temi trattati dal…
"Due anni fa avevo questo obiettivo in testa. Cercavo un club ambizioso. Abbiamo vinto una grande partita e raggiunto un grande obiettivo". Lo ha detto Joel Pohjanpalo, intervenuto ai microfoni di…
"E’ stato un capolavoro dei ragazzi che si sono meritati. Dall’inizio alla fine". Lo ha detto Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa dopo la promozione in Serie A conquistata alla luce della…
Dopo il pari a reti inviolate dell'andata allo Zini, Venezia e Cremonese si sfidano nell'ultimo atto dei playoff di Serie B. Domenica va in scena la finale di Serie B. Un impegno analizzato alla…