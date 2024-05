Venezia, Zampano: “Dopo Spezia tanta rabbia, inseguiamo un sogno”. E sul Palermo…

"Siamo contentissimi, il Palermo è una squadra forte e ambiziosa". Così Francesco Zampano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del doppio confronto in semifinale playoff contro il Palermo di Michele Mignani. Due le vittorie conquistate rispettivamente lunedì al "Renzo Barbera" per 1-0 e venerdì sera fra le mura amiche dello Stadio "Penzo" per 2-1, che hanno permesso ai lagunari di staccare il pass per la finale contro una tra Cremonese e Catanzaro. "Con il mister abbiamo preparato bene la partita. Siamo scesi in campo per vincere, ci siamo allenati per questo. Dopo la gara con lo Spezia e la Serie A sfiorata avevamo tanta rabbia. Abbiamo trasformato questa rabbia in queste due gare. Adesso rimaniamo con i piedi per terra, mancano ancora due partita. Dobbiamo essere aggressivi come lo siamo stati oggi (ieri, ndr) per continuare a inseguire questo sogno. I tifosi ci hanno aiutato tanto", ha concluso l'esterno del Venezia.