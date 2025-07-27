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Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto della Serie A: dal Napoli di Osimhen, all'Inter di Lautaro Martinez. Il calcio italiano su Mediagol.it con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale di Juventus, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Empoli, Sassuolo, Salernitana e tutte le altre squadre di "Serie A TIM". Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli su tutte le squadre che si contendono lo "Scudettotrofeo del massimo campionato in Italia.
Palermo

Serie B, comunicati gli orari di play-off e play-out

Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia…

Calciomercato Palermo

Serie B, il Venezia saluta un big? La situazione

Il Venezia, che ha esordito nel migliore dei modi, vincendo 2-1 contro il Bari, potrebbe salutare un calciatore di assoluto valore. Infatti, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il…

bundesliga

Serie A, la Roma piazza un colpo importante in attacco

La Roma dopo il quinto posto della scorsa stagione, tenterà la qualificazione in Champions League. La società giallorossa nella giornata odierna ha ufficializzato un colpo di qualità: Leon Bailey. IL…

Charity Match For The Slovenian Flood Victims

UEFA, Ceferin: "In Italia infrastrutture terribili"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima della sfida tra Tottenham e PSG, valida per la finale della Supercoppa Europea. "La nostra politica è quella…

Napoli

Ex Palermo, Lucca: “Napoli? Ambiente stupendo”

Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Dimaro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Lorenzo Lucca,…