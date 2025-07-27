Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia…
Serie A
Il Pisa è la prima squadra retrocessa della Serie A 2025-26. Il Lecce vince alla Cetilar Arena e condanna i toscani alla retrocessione in B dopo solo una stagione. Nel giorno in cui la Serie A…
Di Nicholas Barone Mancano poche giornate alla fine del campionato di Serie A, con già molti verdetti - matematicamente e non - decisi. Uno tra i pochi ancora in bilico riguarda la zona salvezza, che…
Manca solo un mese alla fine della miglior Serie B degli ultimi anni. A 180' dal termine ancora nessun verdetto ufficiale, ma è già possibile cominciare ad attenzionare squadre e giocatori che si sono…
Manca solo un mese alla fine della miglior Serie B degli ultimi anni. A 180' dal termine ancora nessun verdetto ufficiale, ma è già possibile cominciare ad attenzionare squadre e giocatori che si sono…
L'inchiesta sugli arbitri continua a scuotere il calcio italiano. Dopo le varie notizie su Rocchi e sui fischietti coinvolti nell'indagine, si continua a parlare anche del futuro della FIGC. Dopo le…
Dopo l'inchiesta arbitri, che ha portato all'autoesclusione di Rocchi da presidente della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B, è stato nominato Dino Tommasini per le ultime gare del…
Cala il sipario sulla trentesima giornata. Adesso tutti gli occhi sono sulla nazionale di Gattuso, impegnata giovedì nel play-off contro l'Irlanda del Nord, ma al rientro il campionato sembra poter…
Cala il sipario sulla trentesima giornata di campionato. Adesso tutti gli occhi sono sulla nazionale di Gattuso, impegnata giovedì nel play-off contro l'Irlanda del Nord, ma al rientro il campionato…
Trasferta veneta per la formazione rosanero nel corso della quale gli uomini di mister Inzaghi sfideranno i “cugini” del Padova allo Stadio Euganeo. Ecco a voi la nostra guida per godersi al meglio la…
Di Nicholas Barone e Giuseppe Donato Da qualche anno a questa parte, dopo l'introduzione del VAR e delle nuove tecnologie in ambito calcistico, per aiutare l'arbitro nelle scelte di campo, le…
Editoria sportiva, il libro dell'ex Palermo Mantovani: "Guida per giovani calciatori e le loro famiglie"
di Leandro Ficarra Torinese di nascita, classe 1984. Jolly difensivo, impiegabile da centrale, braccetto, all'occorrenza esterno sul binario mancino. Andrea Mantovani, ex calciatore che vanta oltre…
Il Palermo torna dalla trasferta di Mantova con un pareggio che brucia più di una sconfitta, aggiungendo un'altra "figurina" a quello che il Giornale di Sicilia definisce l'album dei rimpianti…
Si accende il mercato intorno a Lorenzo Lucca. L'ex calciatore rosanero, in forza al Napoli, non sta vivendo una grande stagione in Campania, con solo una rete siglata in tredici presenze. Per questo…
Udinese, Runjaic dopo la sconfitta contro il Milan: "Dobbiamo andare avanti e concentrarci sul Palermo"
L'allenatore dell'Udinese, Runjaic, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Milan, terminata 0-3 in favore dei rossoneri. Friulani che torneranno in campo martedì per il…
Italia U21 oggi in campo contro la Macedonia, Baldini esalta i suoi: "Ho in rosa calciatori di talento"
L'Italia U21, alle 18:15 affronterà la Macedonia del Nord nel match valido per le qualificaizioni agli europei. Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo, cerca la sua seconda vittoria consecutiva,…
Il Venezia, che ha esordito nel migliore dei modi, vincendo 2-1 contro il Bari, potrebbe salutare un calciatore di assoluto valore. Infatti, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il…
Nella giornata odierna si sono disputati gli ultimi 2 match della prima giornata di Serie A: Alle 18:00 l'Udinese ha fatto gli onori di casa al Verona, pareggiando 1-1, dopo un match particolarmente…
Nella giornata odierna, si sono disputati altri match validi per la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 il Como ha affrontato la Lazio, tra le mura amiche vincendo 2-0, dopo aver offerto una…
Domenico Berardi, calciatore che milita nel Sassuolo dal 2011, e che negli anni ha avuto sempre particolari apprezzamenti, ha firmato nella giornata odierna il rinnovo di contratto fino al 2029. IL…
La Roma dopo il quinto posto della scorsa stagione, tenterà la qualificazione in Champions League. La società giallorossa nella giornata odierna ha ufficializzato un colpo di qualità: Leon Bailey. IL…
Continua il calciomercato del Venezia, tra ottime entrate e uscite eccellenti. Dopo le cessioni illustri dei veneti - Idzes su tutti - altri due calciatori potrebbero lasciare la Serie B per tornare…
Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, adesso Mattia Felici potrebbe lasciare il Cagliari. L'esterno, come riportato da tuttomercatoweb, ha tante richieste in massima serie, tra Sassuolo, Pisa,…
L’ex difensore del Milan Adil Rami, oggi lontano dai campi, ha rilasciato una lunga intervista a L’Équipe in cui ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, tra aneddoti curiosi e ricordi non…
Cremonese, Nicola: "Il Palermo è una squadra di qualità, con un allenatore vincente e con calciatori da A"
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa, in vista del match di Coppa Italia contro il Palermo: Cosa rappresenta la gara di sabato, che precede il tanto atteso…
Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima della sfida tra Tottenham e PSG, valida per la finale della Supercoppa Europea. "La nostra politica è quella…
di Leandro Ficarra TOCCA A BARDI - Questione portiere in cima alla lista delle priorità in casa Palermo. L'ennesimo infortunio occorso a Gomis, in occasione del prestigioso test contro il Manchester…
di Leandro Ficarra COLPI OSTI E CURA INZAGHI - Un paio di giorni ancora. Oggi amichevole contro l'Annecy. Domani, con il mese di luglio, terminerà di fatto anche il ritiro a Chatillon del nuovo…
Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Dimaro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Lorenzo Lucca,…