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La Juventus non ha mai smesso di pensare a Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco continua a essere uno dei profili più apprezzati da Luciano Spalletti, che lo considera il regista ideale per guidare il centrocampo bianconero grazie alla conoscenza reciproca maturata negli anni dello Scudetto a Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da TMW, il nome di Lobotka resta in cima alla lista delle preferenze della Juventus, anche se la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei pilastri della squadra e valuta il giocatore ben oltre i 30 milioni di euro, soprattutto considerando che si tratterebbe di una cessione a una diretta concorrente per i vertici della Serie A. Per cercare di sbloccare l'operazione potrebbe allora entrare in scena Federico Gatti. Il difensore bianconero rappresenta infatti un profilo gradito in casa Napoli e potrebbe diventare una pedina utile per abbassare la parte economica dell'affare.

La volontà di Spalletti potrebbe giocare un ruolo importante. L'allenatore bianconero ha più volte indicato Lobotka come il rinforzo ideale per aumentare qualità, esperienza e gestione del possesso nella mediana juventina. L'idea sarebbe quella di costruire un centrocampo in cui lo slovacco possa alternarsi o coesistere con Locatelli, offrendo nuove soluzioni tattiche alla squadra. Dal canto suo, il Napoli continua a lavorare per il rinnovo del contratto del centrocampista, in scadenza nel 2027. L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra e la centralità del giocatore nel progetto tecnico rendono oggi una partenza meno scontata rispetto a qualche mese fa.

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