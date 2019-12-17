Il DocFap dedicato alla riqualificazione dell’area dello stadio Renzo Barbera mette nero su bianco quattro alternative progettuali, dalla soluzione più prudente a quella più trasformativa. Le prime…
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Primo allenamento in rosanero per Alexis Blin, Niccolò Pierozzi e Francesco Di Bartolo, approdati ufficialmente alla corte di Alessio Dionisi a titolo definitivo rispettivamente dal Lecce, dalla…
FOTO Como-Palermo, l'ex rosa Lazaar allo stadio "Giuseppe Sinigaglia"
Il Palermo pareggia in trasferta contro il Como e non riesce a compiere un balzo significativo direzione zona playoff. Chi ha assisto al match valido per la trentacinquesima giornata è Achraf Lazaar,…
FOTO Real Sociedad-Roma, tifoso basco chiede a Dybala di firmare maglia del Palermo
La Roma di José Mourinho ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League. Dopo il due a zero dell'andata Pellegrini e compagni sono riusciti a mantenere la porta inviolata nel match…
FOTO Ascoli-Palermo: Dario Mirri nel settore ospiti del "Del Duca"
Bellissimo gesto di appartenenza ai colori rosanero del presidente del Palermo, Dario Mirri, che prima del fischio d'inizio della gara contro l'Ascoli ha fatto visita ai supporters rosa presenti nel…
FOTO Brescia-Palermo: anche Elia al “Rigamonti”, in tribuna Stulac e Gardini
ELIA E STULAC STULAC GARDINI
FOTO Palermo, due tifosi allo stadio Olimpico di Helsinki per la Supercoppa Europea
Alle ore 21.00 è in programma la finale di Supercoppa Europea tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Eintracht Frankfurt di Oliver Glasner. Il match andrà in scena nella splendida cornice dello…
FOTO Palermo, da Brunori a Soleri: "Bar dello sport", la storia su Instagram
FOTO Palermo, verso i playoff: cena di squadra per Brunori e compagni
FOTO Verona, striscione shock: ultrà incitano a bombardare Napoli
Alberto Pelagotti e Lorenzo Lucca sulla cresta dell'onda della vittoria del Palermo contro la Juve Stabia. La formazione rosanero ha eclissato con il punteggio di 0-2 la compagine campana, inanellando…
Nell'ultima sfida di campionato il Palermo ha impattato per 1-1 in casa contro la Ternana. Il giorno dopo la sfida contro gli umbri ecco una piacevole sorpresa al "Renzo Barbera". L'impianto di Viale…
FOTO Palermo, Ismaele La Vardera de Le Iene: "Cosa ci faccio con Santana, Pelagotti, Doda e Crivello?"
Ismaele La Vardera e l'indizio su Instagram. Il giornalista palermitano del noto programma "Le Iene" ha pubblicato una stories sul proprio profilo Instagram dove si mostra con alcuni calciatori del…
FOTO Ritiro Palermo, squadra a cena a Petralia Sottana: accoglienza calorosa dei ristoratori
Il Palermo si gode le prelibatezze di Petralia Sottana. La squadra di Roberto Boscaglia, quest'oggi, dopo la doppia seduta di allenamento, ha cenato presso il ristorante Il Castello del borgo…
Le restrizioni Covid hanno impedito quest’anno di vivere un ritiro “normale”, ma i tifosi del Palermo non hanno mancato di far sentire il loro calore e la loro passione direttamente nel ritiro di…
FOTO Ritiro Palermo, Doda e Pelagotti seguono l’allenamento dall’ex convento dei Padri Riformati
Alberto Pelagotti e Masimiliano Doda non sono scesi in campo quest'oggi. I due giocatori del Palermo non hanno preso parte alla seduta di allenamento mattutina nel campo di Petralia Sottana. Il…
Il Palermo di Roberto Boscaglia si prepara al ritiro pre-campionato. I rosanero da questa sera saranno in quel di Petralia Sottana per iniziare la preparazione in vista dell'inizio della stagione,…
FOTO Palermo, Petralia Sottana si prepara per il ritiro dei rosanero: le immagini del campo
Petralia Sottana attende l’arrivo dei rosanero. Il Palermo andrà in ritiro ad agosto presso il borgo delle Madonie, come accaduto lo scorso anno, seppure non sia ancora noto il nome dell’allenatore…
FOTO Palermo, Faceapp mania: i calciatori rosanero in versione femminile sui social
Palermo, il saluto di Mattia Felici: "Grazie a tifosi e compagni, vi porterò sempre nel cuore". Il futuro del gioiello del Lecce...
Mattia Felici ai saluti. Il giovane e talentuoso attaccante romano ha dimostrato di avere qualità da vendere e senza dubbio un futuro roseo davanti a sé. Giunto nel capoluogo siciliano con la formula…
La decisione del Governo di sospendere ogni attività sul territorio nazionale ha trasformato abitudini e città intere. Anche Palermo, capoluogo della Sicilia, si è svuotata. Il contrasto al dilagare…
FOTO Juventus, Sanremo si tinge di bianconero: CR7 presente all'Ariston per Georgina. E Amadeus sfoggia la maglia dell'Inter
Un festival di Sanremo dalle tinte bianconere. Dopo il successo delle prime due serate, che hanno raccolto uno sharing storico e un ottimo consenso tra il grande pubblico, è attualmente in corso la…
Palermo, il "Borgo Vecchio Sisma" compie 20 anni: il gruppo ultras festeggia insieme ai calciatori rosanero
Il gruppo ultras "Borgo Vecchio Sisma" ha compito venti anni. Per festeggiare al meglio il proprio compleanno il gruppo di tifosi rosanero ha festeggiato insieme ad alcuni dei propri beniamini. Nel…
La famiglia Jajalo si prepara felicemente per le festività natalizie. Palermo, buon compleanno Ricciardo! L’attaccante rosanero compie oggi 33 anni Il centrocampista bosniaco ha lasciato un segno…