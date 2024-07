FOTO Palermo, primo allenamento in rosanero per Blin, Pierozzi e Di Bartolo

Primo allenamento in rosanero per Alexis Blin, Niccolò Pierozzi e Francesco Di Bartolo, approdati ufficialmente alla corte di Alessio Dionisi a titolo definitivo rispettivamente dal Lecce, dalla Fiorentina e dal Lommel del City Football Group. I tre nuovi calciatori del Palermo sono già arrivati in Inghilterra e hanno conosciuto i nuovi compagni di squadra ed il tecnico ex Sassuolo.