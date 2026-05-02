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Serie B

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto della Serie A: dal Frosinone di Grosso, al Genoa di Gilardino. Il calcio italiano su Mediagol.it con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale di Palermo, Bari, SudTirol, Cagliari, Reggina, Brescia, Parma, Perugia e tutte le altre squadre di "Serie BKT". Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli su tutte le squadre che si contendono la "Coppa Nexus" trofeo del torneo cadetto in Italia.
Ballardini

Play-off Serie B, oggi i quarti di finale

Di Nicholas Barone Cominciano oggi i play-off di Serie B. Si giocano oggi i quarti di finale, che vedranno Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia sfidarsi per un posto in semifinale. MODENA-JUVE…

Palermo Calcio Inzaghi

Palermo, numeri e protagonisti verso i playoff

di Vittorio Brunelli Il Palermo si prende i playoff da quarta classificata dopo una regular season lunga, complicata, a tratti esaltante e in altri momenti difficile da decifrare. Non è stato il…

Televideo

Serie B, spunti e cartoline della 38ª giornata

di Dennis Rusignuolo È difficile scegliere un momento preciso, un punto preciso nel tempo in cui questo campionato ha deciso di mettere la propria segnatura nella storia. Troppe variabili in gioco,…

Palermo

Serie B, comunicati gli orari di play-off e play-out

Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia…

Televideo

Serie B, spunti e cartoline della 37ª giornata

di Dennis Rusignuolo Che turno incredibile. Che Serie B incredibile, vorresti non finisse mai perché è troppo bella. La penultima giornata tira un cazzotto alla logica consumistica del “calcio…