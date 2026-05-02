Questa stagione di Serie B si può definire storica in ogni aspetto, dal campo alle tribune. Anche fuori dal campo non è mancata la passione dei tifosi, nonostante le tante limitazioni nel corso del…
Serie B
Di Nicholas Barone Cominciano oggi i play-off di Serie B. Si giocano oggi i quarti di finale, che vedranno Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia sfidarsi per un posto in semifinale. MODENA-JUVE…
di Vittorio Brunelli Il Palermo si prende i playoff da quarta classificata dopo una regular season lunga, complicata, a tratti esaltante e in altri momenti difficile da decifrare. Non è stato il…
In attesa di conoscere il proprio avversario, il Palermo ha comunicato tutte le informazioni riguardo le modalità di acquisto e vendita dei biglietti in vista della semifinale di ritorno dei play-off,…
di Dennis Rusignuolo È difficile scegliere un momento preciso, un punto preciso nel tempo in cui questo campionato ha deciso di mettere la propria segnatura nella storia. Troppe variabili in gioco,…
Si è chiuso ieri il cerchio della Serie B più bella e imprevedibile degli ultimi anni. La classifica ha ormai il suo aspetto finale, modellato giornata dopo giornata da 20 rose che hanno saputo…
Archiviato il campionato, concluso ieri sera con la sconfitta - ininfluente - di Venezia, il Palermo si prepara ai play-off. I rosanero faranno il loro esordio a partire dalle semifinali, in programma…
Palermo, Vasic: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, il Venezia è una squadra forte. Playoff? Daremo tutto"
Aljosa Vasic ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara contro il Venezia: Venezia-Palermo 2-0, che partita è stata? “Sicuramente abbiamo trovato una squadra forte, un avversario di…
Filippo Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara, persa, contro il Venezia: Venezia-Palermo 2-0, pensieri sulla partita? “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo dovevamo…
Non potevano mancare i fuochi d'artificio finali per mettere la parola fine a questo campionato bellissimo. In novanta minuti succede di tutto, e adesso i verdetti sono ufficiali. SERIE A Il Venezia…
Il Palermo ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria per il progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, confermando il proprio impegno economico e progettuale…
di Vittorio Brunelli Al Penzo non ci sarà soltanto una partita di fine stagione. Questa sera, venerdì 8 maggio, Venezia e Palermo chiudono il loro campionato di Serie B con stati d’animo completamente…
Palermo e Venezia si sfideranno questa sera nell’ultima partita di campionato, una gara che, a prima vista, potrebbe sembrare priva di significato vista la situazione già definita, ma in realtà non è…
Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia…
Ultima gara della stagione regolare per gli uomini di Inzaghi. I rosanero hanno un ultimo difficile obiettivo ma, nonostante ciò, la formazione sarà nuovamente rimaneggiata. PORTA In porta…
In attesa dell’ultimo turno, che siamo sicuri ci regalerà un finale di stagione all’altezza delle aspettative, è il momento di riavvolgere il nastro, e parlare concretamente di questo campionato. Se…
Novanta minuti per decidere una stagione. L’ultima giornata di campionato mette in palio la promozione in Serie A e accende i riflettori su due campi in particolare: quello del Frosinone e quello del…
Il Palermo nella mattina odierna ha svolto una seduta di allenamento, proseguendo dunque la preparazione in vista della sfida, in programma venerdì, contro il Venezia. IL REPORT "È proseguita…
Sarà Zanotti della sezione di Rimini a dirigere la gara tra Palermo e Venezia, in programma venerdì, con assistenti Passeri e Bianchini, IV uomo Teghille, VAR Cosso e AVAR Prenna. LE DESIGNAZIONI…
di Gaetano Armao Ultima trasferta stagionale che combacia con l’ultima giornata di campionato per la formazione rosanero che farà visita al Venezia, già matematicamente promosso in serie A, allo…
Di Nicholas Barone Mancano 90 minuti alla fine del campionato del Palermo. Una stagione che dovrà far passare il sogno della squadra dagli spareggi promozione nonostante i ben 72 punti dopo 37 gare,…
Si è spento all'età di 88 anni Sergio Matracia, storico medico sociale del club di via del Fante. Per oltre vent'anni, Matracia è stato al fianco del Palermo, accompagnandolo in momenti che rimangono…
Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni dopo l'ultimo turno di campionato: il Palermo perde Emmanuel Gyasi per squalifica. L'esterno rosanero non sarà dunque a disposizione per il match del…
di Vittorio Brunelli Il Renzo Barbera non è mai stato un semplice stadio, ma un termometro dell'anima di una città che vive di calcio, e la sfida di venerdì 1° maggio contro il Catanzaro ne è stata la…
Di Giuseppe Donato Nella vittoria contro il Catanzaro del primo maggio non è passata inosservata la prestazione di Dennis Johnsen, che oltre alla rete siglata ha offerto estro, imprevidibilità e…
Il Palermo ha ormai praticamente concluso il suo campionato, dopo la vittoria contro il Catanzaro. Matematicamente, la quarta posizione è ormai certa, e il percorso per la promozione è già scritto,…
di Dennis Rusignuolo Che turno incredibile. Che Serie B incredibile, vorresti non finisse mai perché è troppo bella. La penultima giornata tira un cazzotto alla logica consumistica del “calcio…