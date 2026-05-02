Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto della Serie A: dal Frosinone di Grosso, al Genoa di Gilardino. Il calcio italiano su Mediagol.it con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale di Palermo, Bari, SudTirol, Cagliari, Reggina, Brescia, Parma, Perugia e tutte le altre squadre di "Serie BKT". Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli su tutte le squadre che si contendono la "Coppa Nexus" trofeo del torneo cadetto in Italia.