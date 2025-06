Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Palumbo per Saric, manovre a centrocampo”

Il giocatore del Modena rimpiazza Esposito tra i desideri della società. Si cerca un esterno come alternativa a Lund

Mediagol ⚽️ 20 giugno 2025

L'articolo de La Repubblica di Alessandro Geraci parla del calciomercato dei rosanero. Il Palermo, in linea con quanto preannunciato dai vertici del City Group, sta operando con discrezione ma intensità sul mercato per mettere a disposizione di mister Inzaghi la migliore rosa possibile in vista della prossima stagione, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere la Serie A. L'approccio è quello di mosse mirate, non rivoluzioni.

In porta, la priorità assoluta resta il ritorno di Emil Audero. Il direttore sportivo Osti è al lavoro per chiudere l'operazione il prima possibile, ma il club rosanero mantiene aperte altre opzioni qualora la trattativa dovesse complicarsi.

Il centrocampo, sebbene già ben fornito numericamente, necessita di un innesto mirato: un profilo esperto, dotato di qualità tecniche, dinamismo e una buona propensione al gol, capace di fungere da raccordo tra mediana e attacco. In cima alle preferenze c'è Antonio Palumbo, classe '96 del Modena. La sua ottima stagione, impreziosita da nove reti e dieci assist in 35 presenze, lo rende un obiettivo primario. Il Palermo sta spingendo per includere una contropartita nell'affare e alleggerire così l'esborso economico di circa due milioni e mezzo. Il nome più accreditato per la contropartita è Dario Saric, rientrato dal prestito al Cesena (che non ha esercitato il riscatto da 1.8 milioni). Per il bosniaco si cerca una nuova sistemazione, dato il rapporto ormai ai ferri corti con i rosanero. Tra i profili monitorati per il centrocampo c'è anche Charles Pickel della Cremonese, apprezzato per la sua duttilità ma con un costo di partenza di circa due milioni.

Fari puntati anche sugli esterni, dove si cerca un'alternativa a Lund a sinistra e un giocatore che possa interscambiarsi con Pierozzi a destra. Per la difesa, si valuta l'inserimento di un under nel ruolo dove opera Ceccaroni. In attacco, con la presenza di Brunori, Pohjanpalo e Le Douaron, le quotazioni di Borrelli sembrano in calo.