Mediagol Cup: il grande torneo di calcio a 5 e calcio a 7 per tutti ⚽️ ⚽️ 1 gennaio 2017 - 13:30 1 gennaio

La "Mediagol Cup", il torneo di calcio a 5 e calcio a 7 più grande e innovativo della Sicilia, è pronto per ricominciare! Divertimento, educazione, fair play con le partite settimanali che durano…