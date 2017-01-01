La "Mediagol Cup", il torneo di calcio a 5 e calcio a 7 più grande e innovativo della Sicilia, è pronto per ricominciare! Divertimento, educazione, fair play con le partite settimanali che durano…
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L'attività editoriale del gruppo comincia nel 2007 quando viene registrata al tribunale di Palermo la testata.Inizialmente vengono prodotti format televisivi e radiofonici e nel 2008 si aggiunge il…
Molti pensano che con 1 euro non si possano cambiare le cose, noi invece crediamo che l'unione faccia la forza e anche solo 1 euro possa fare la differenza. Mediagol da oggi è sulla piattaforma…