La Supercoppa Portoghese è una competizione che rende omaggio alla memoria del Mestre Cândido Oliveira, fin dalla sua nascita è stata una manifestazione capace di creare momenti di rara emozione. In…
Classifica
Al via ieri sera, la trentesima giornata del campionato di Serie B. Nel match andato in scena allo stadio "Renzo Barbera" il Palermo di Eugenio Corini - assente in panchina per squalifica -, ha…
Al via la trentesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, ad aprire le danze, la sfida in programma allo stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Modena, anticipo del torneo cadetto.
Al via ieri sera la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze, la sfida dell' "Unipol Domus" tra Cagliari e Ascoli, anticipo del torneo cadetto. Roboante 4-1 per gli uomini…
Al via la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, ad aprire le danze, la sfida in programma all' "Unipol Domus" tra Cagliari e Ascoli, anticipo del torneo cadetto. "Sir"…
Dopo il turno infrasettimanale andato in archivio nella giornata di giovedì, oggi prende il via la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze la sfida in programma all' "Arena…
Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa hanno aperto il turno infrasettimanale di Serie B valido per la ventisettesima giornata del torneo cadetto. Nei tre anticipi andati in scena martedì 28…
BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Ramos. Allenatore: Roger Schmidt. BOAVISTA (4-3-3): Bracali; Malheiro, Cannon,…
La venticinquesima giornata di Serie B ha preso il via venerdì, 17 febbraio, con l'anticipo tra Pisa e Venezia terminato con il risultato di 1-1. Ben otto match invece nel programma di sabato, tra le…
Prosegue oggi sabato 20 gennaio la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Dopo l'anticipo del ventunesimo turno tra Palermo e Bari, che ha visto vittoriosa la squadra di Eugenio Corini…
Serie B, 20ª giornata: ko Reggina e Pisa, vittorie Bari e Cagliari. La classifica
Bari-Parma 4-0 Cagliari-Como 2-0 Perugia-Palermo 3-3 Pisa-Cittadella 1-2 Reggina-Spal 0-1 Frosinone-Modena 2-1 Sudtirol-Brescia (domenica 15 gen, ore 14.00) Cosenza-Benevento (domenica 15 gen, ore…
Serie B, 12a giornata: il Palermo batte il Parma, Frosinone capolista. La classifica
Nella 12^ giornata di Serie B vittoria per la capolista Frosinone, Palermo e Pisa si impongono rispettivamente su Parma e Cosenza. Il SudTirol agguanta il Cagliari nel recupero e divide la posta in…
SERIE B, CLASSIFICA AGGIORNATA: IN TESTA FROSINONE E COSENZA, SEGUE IL PALERMO
Uno a Zero: è questo il risultato finale di Palermo-FeralpiSalò, match di ritorno dei playoff promozione di Serie C, andato in scena ieri sera allo stadio "Renzo Barbera". Davanti ad una cornice di…
Di questo e tanto altro ancora parleremo nel corso di SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica dei rosanero. In studio la LadyMediagol Noemi Cusano ed il vice direttore…
Tre a uno, è il risultato finale di Palermo-Juve Stabia, match valevole per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C andato in scena sabato 12 febbraio alle 17.30 allo Stadio “Renzo Barbera”:…
Terminati i match delle 15.00 in Serie A. L'Inter si laurea Campione d'Italia, con quattro giornate d'anticipo, grazie al pari esterno dell'Atalanta contro il Sassuolo, nel match del Mapei Stadium.
Il Barcellona non stecca e trova una vittoria fondamentale contro l'Huesca per 4-1. Liga, Getafe-Atletico Madrid 0-0: i ragazzi di Simeone rallentano ancora. La classifica aggiornata I blaugrana hanno…
Serie B, Salernitana-Pordenone e Frosinone-Spal sfide ad alta quota: le formazioni ufficiali dei match delle 18.00
Primo turno di campionato dell'anno solare 2021 in Serie B. Dopo i primi verdetti decretati nei match delle 15.00, con la vittoria esterna dell'Empoli contro il Cosenza per 2-0 ed il pari tra Venezia…
Serie C-Girone C, prove di fuga a Terni: termina 3-0 il big match del "Liberati". Risultati e Classifica
La Ternana si aggiudica il big match del "Libero Liberati". Con il triplice fischio decretato dal direttore di gara, sig. Tommaso Zamagni di Cesena, nella gara di Terni si conclude il programma della…
Serie C, girone C: big match a Terni, il Catania ospiterà la Turris. Il programma della 12a giornata
Il programma della 12^giornata del girone C del campionato di Serie C. Ha preso il via nella giornata di sabato 21 novembre il dodicesimo turno del girone C di Serie C, con l'anticipo in programma del…