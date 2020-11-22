Serie B, 12a giornata: il Palermo batte il Parma, Frosinone capolista. La classifica M. ⚽️️ Mediagol ⚽️️ 6 novembre 2022 - 10:43 6 novembre

Nella 12^ giornata di Serie B vittoria per la capolista Frosinone, Palermo e Pisa si impongono rispettivamente su Parma e Cosenza. Il SudTirol agguanta il Cagliari nel recupero e divide la posta in…