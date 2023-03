Serie B, 27ª giornata: Cagliari-Genoa il big match, Frosinone a Ferrara. Il programma

Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa hanno aperto il turno infrasettimanale di Serie B valido per la ventisettesima giornata del torneo cadetto. Nei tre anticipi andati in scena martedì 28 febbraio, spicca il successo del Cosenza nel derby calabrese, con i padroni di casa che ribaltano il vantaggio momentaneo della formazione guidata da Filippo Inzaghi e trovano la vittoria per 2-1. Blitz esterno al "Tardini" per il Pisa di D'Angelo, che inchioda sullo 0-1 il Parma di Fabio Pecchia. Saracinesche issate davanti le rispettive porte per Pigliacelli e Iannarilli in Palermo-Ternana, che hanno chiuso le ostilità sullo 0-0 nell'altro anticipo della 27ª giornata di Serie B.