Il Palermo chiude il mercato con un ultimo colpo: è stato ufficializzato Rui Modesto. Il calciatore è stato l'ultimo contratto depositato del mercato di gennaio. IL COMUNICATO L'arrivo dell'esterno è…
Calciomercato
La "telenovela" Tramoni è ufficialmente giunta ai titoli di coda, ma senza il lieto fine sperato dai tifosi rosanero. Secondo il Giornale di Sicilia, il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha…
Dopo che la trattativa per Tramoni è sfumata, il Palermo passa a un nuovo nome: Dennis Johnsen. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i rosanero e la Cremonese c'è una trattativa…
Dopo quasi cinque anni, la storia tra Matteo Brunori e il Palermo è terminata. L'attaccante è stato ufficialmente ceduto alla Sampdoria, a titolo temporaneo. La cessione è stata resa nota tramite un…
Si accende il mercato intorno a Lorenzo Lucca. L'ex calciatore rosanero, in forza al Napoli, non sta vivendo una grande stagione in Campania, con solo una rete siglata in tredici presenze. Per questo…
Il mercato è cominciato da poche ore ma già in cadetteria sembra essere attivissimo. In particolare, la squadra che sembra muoversi di più tra le pretendenti alla Serie A è il Venezia che, dopo aver…
Sembrava essere ormai ai titoli di coda l'avventura di Giuseppe Aurelio con lo Spezia. L'ex Palermo, riscattato dai bianconeri a inizio stagione, era stato infatti corteggiato da più di un club di…
Di Nicholas Barone Il Palermo accoglie il suo ultimo acquisto della sessione estiva di calciomercato: è ufficiale l'arrivo di Bartosz Bereszyński, che completa la difesa come sesto elemento della…
Calciomercato Palermo, ecco Bereszyński: visite mediche domani per l'ex Napoli. Contratto e dettagli...
Il Palermo piazza il suo ultimo colpo del mercato estivo targato Carlo Osti. Si è infatti sbloccato definitivamente l'affare che porterà Bereszyński alla corte di Pippo Inzaghi. Dopo lo stand-by della…
Prosegue spedita la marcia di avvicinamento alla terza giornata del campionato di Serie B per gli uomini di Inzaghi, impegnati nell’ostica trasferta di Bolzano al cospetto del Sudtirol. Palermo che…
di Leandro Ficarra MERCATOAI RAGGI X - Archiviata la sessione estiva di calciomercato. Dado, quasi, tratto in casa Palermo. Piccola appendice per il club targato CFG. Un paio di innesti, numericamente…
Calciomercato Palermo, scelto il dodicesimo part-time: visite in corso per Avella. Verre e Bereszynski…
Carlo Osti risolve il rebus portiere e definisce l’ingaggio di un dodicesimo “part-time” per ovviare alla momentanea indisponibilità di Francesco Bardi ed Alfred Gomis. Dopo un attento monitoraggio…
Ultimo giorno della sessione estiva che non lascia presagire altri particolari sussulti in casa rosanero. Il club targato CFG aveva già per tempo definito le operazioni sostanziali in entrata ed in…
TUTTI I MOVIMENTI, I RUMORS, LE UFFICIALITÀ E LE TRATTATIVE PIÙ IMPORTANTI DELLA SERIE B A CURA DELLA REDAZIONE DI MEDIAGOL.IT.
La notizia era nell'aria, ma ora è anche ufficiale: il Palermo ha ceduto Di Francesco al Catanzaro. L'ala si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I rosanero hanno…
Dopo la trattativa conclusa a sorpresa, il Palermo ufficializza il suo secondo colpo under: Samuel Giovane. Il classe 2003 arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare…
Calciomercato Palermo, il “Giovane” colpo di Osti: il club chiude per il talento dell’Atalanta. E in difesa…
di Leandro Ficarra e Noemi Cusano Rush finale della finestra estiva di calciomercato. Il Palermo accelera in vista della chiusura delle liste fissata per le ore 20 del prossimo primo settembre, dopo…
Il Palermo ha ceduto il giovane Cutrona alla Virtus Francavilla, a titolo temporaneo. Il portiere cambia casacca, quindi, per cercare continuità e acquisire esperienza. Il trasferimento è stato reso…
Ore frenetiche e calde in casa Palermo. La squadra lavora intensamente in vista del match di sabato prossimo al Barbera contro il Frosinone di Alvini, desiderosa di dare continuità, in termini di…
Rush finale della sessione estiva di calciomercato. Chiusura delle liste fissata per le ore 20 del prossimo primo settembre. Palermo che ha già ultimato le operazioni strutturali, innestando un poker…
di Leandro Ficarra ESORDIO OK - Coeso, intenso, adrenalinico. Autorevole e volitivo, a tratti arrembante. Il primo Palermo di Inzaghi stacca bene ai blocchi di partenza della Serie B 2025-2026.
Il Palermo ha il suo nuovo difensore. Dopo settimane di voci, Davide Veroli si può considerare a tutti gli effetti un calciatore rosanero: malgrado l'ufficialità non sia ancora arrivata, consultando…
di Leandro Ficarra PARTITA DOPPIA - Pochi giorni e sarà campionato. Manches cruciali su binari paralleli. per il Palermo targato CFG. Doppio turno casalingo, assist del calendario, per conferire…
di Leandro Ficarra VIETATO SBAGLIARE - Casting tra i pali che diviene un intrigo. Matassa non semplicissima da sbrogliare per il direttore sportivo rosanero, Carlo Osti. Acume, esperienza e capacità…
di Leandro Ficarra TOCCA A BARDI - Questione portiere in cima alla lista delle priorità in casa Palermo. L'ennesimo infortunio occorso a Gomis, in occasione del prestigioso test contro il Manchester…
Calciomercato Palermo, stop Gomis cambia i piani: summit in corso, priorità nuovo portiere. Dettagli
di Leandro Ficarra Scatta l’emergenza portiere in casa Palermo. L’orientamento iniziale emerso dopo il prestigioso test amichevole contro il Manchester City era quello di continuare a puntare sul…
Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Manchester City. Tanti temi dibattuti, tra cui il mercato e il match di domani: "Sarà una serata magnifica: domani…
Di Nicholas Barone Il Palermo ha appena ufficializzato il suo quinto acquisto: Francesco Bardi. Il portiere, che può vantare una grande esperienza in cadetteria, arriva da svincolato dopo l'esperienza…
Il Palermo si muove in questa fase finale del calciomercato, salutando due giocatori e accogliendo un nuovo portiere. L'articolo del Giornale di Sicilia evidenzia come il club stia perfezionando il…
di Leandro Ficarra Carlo Osti perfeziona il quinto colpo in entrata della sessione estiva di calciomercato e regala al tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, un dodicesimo esperto ed estremamente…