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Calciomercato

Su Mediagol.it tutte le news inerenti alle operazioni di calciomercato in entrata e in uscita del Palermo FC. Ma non solo; lente di ingrandimento puntata sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e calcio internazionale.
Juventus v Udinese - Serie A

PALERMO, UFFICIALE L'ARRIVO DI RUI MODESTO: IL COMUNICATO

Il Palermo chiude il mercato con un ultimo colpo: è stato ufficializzato Rui Modesto. Il calciatore è stato l'ultimo contratto depositato del mercato di gennaio. IL COMUNICATO L'arrivo dell'esterno è…

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Palermo, ufficiale la cessione di Brunori: il comunicato

Dopo quasi cinque anni, la storia tra Matteo Brunori e il Palermo è terminata. L'attaccante è stato ufficialmente ceduto alla Sampdoria, a titolo temporaneo. La cessione è stata resa nota tramite un…

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UFFICIALE, GIOVANE È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

Dopo la trattativa conclusa a sorpresa, il Palermo ufficializza il suo secondo colpo under: Samuel Giovane. Il classe 2003 arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare…