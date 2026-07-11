Dopo aver chiuso i primi colpi in entrata, per il Palermo è tempo di cominciare a riflettere sulle potenziali uscite. Nel primo giorno di ritiro in Val Gardena, dove non figurano alcuni volti rosanero destinati a lasciare la Sicilia in questa finestra di mercato (Appuah, Blin, Brunori, Buttaro, Corona Diakité e Nikolaou), il DS Osti starebbe intavolando una trattativa con il Pisa per formalizzare uno scambio di attaccanti.

IL VICE POHJANPALO - Nella lista dei desideri del Palermo, tra i ruoli da ricoprire manca un centravanti di riserva. In rosa è già presente Giacomo Corona, ma il suo destino è stato già scelto: prestito per mettere minuti, ed esperienza, tra le gambe. Spulciando nel torbido mercato estivo, il nome che ha preso quota nelle settimane di avvicinamento al ritiro è quello di Stefano Moreo, attualmente in forza al Pisa.

LE DOUARON LA CHIAVE - Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Palermo starebbe lavorando a uno scambio di attaccanti con il Pisa. Il desiderio dei rosanero, come detto sopra, è Moreo; il giocatore che dovrebbe fare il percorso inverso, atterrando sotto la torre, è Le Douaron. Mentre i due club hanno provato a soffiarsi a vicenda il cartellino di Marras del Mantova - ufficializzato in giornata dal club toscano - prende quota l'ipotesi di uno scambio tra le parti.

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