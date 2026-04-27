Questa stagione di Serie B si può definire storica in ogni aspetto, dal campo alle tribune. Anche fuori dal campo non è mancata la passione dei tifosi, nonostante le tante limitazioni nel corso del…
Notizie
di Vittorio Brunelli Il Palermo si prende i playoff da quarta classificata dopo una regular season lunga, complicata, a tratti esaltante e in altri momenti difficile da decifrare. Non è stato il…
In attesa di conoscere il proprio avversario, il Palermo ha comunicato tutte le informazioni riguardo le modalità di acquisto e vendita dei biglietti in vista della semifinale di ritorno dei play-off,…
di Dennis Rusignuolo È difficile scegliere un momento preciso, un punto preciso nel tempo in cui questo campionato ha deciso di mettere la propria segnatura nella storia. Troppe variabili in gioco,…
Archiviato il campionato, concluso ieri sera con la sconfitta - ininfluente - di Venezia, il Palermo si prepara ai play-off. I rosanero faranno il loro esordio a partire dalle semifinali, in programma…
Non potevano mancare i fuochi d'artificio finali per mettere la parola fine a questo campionato bellissimo. In novanta minuti succede di tutto, e adesso i verdetti sono ufficiali. SERIE A Il Venezia…
di Vittorio Brunelli Al Penzo non ci sarà soltanto una partita di fine stagione. Questa sera, venerdì 8 maggio, Venezia e Palermo chiudono il loro campionato di Serie B con stati d’animo completamente…
Mediagol rinnova la propria applicazione ufficiale e porta tutte le notizie sul Palermo FC direttamente sul tuo smartphone senza bisogno di scaricarla dagli store. Si tratta, infatti, di una web app…
Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia…
In attesa dell’ultimo turno, che siamo sicuri ci regalerà un finale di stagione all’altezza delle aspettative, è il momento di riavvolgere il nastro, e parlare concretamente di questo campionato. Se…
Novanta minuti per decidere una stagione. L’ultima giornata di campionato mette in palio la promozione in Serie A e accende i riflettori su due campi in particolare: quello del Frosinone e quello del…
Si è spento all'età di 88 anni Sergio Matracia, storico medico sociale del club di via del Fante. Per oltre vent'anni, Matracia è stato al fianco del Palermo, accompagnandolo in momenti che rimangono…
Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni dopo l'ultimo turno di campionato: il Palermo perde Emmanuel Gyasi per squalifica. L'esterno rosanero non sarà dunque a disposizione per il match del…
di Vittorio Brunelli Il Renzo Barbera non è mai stato un semplice stadio, ma un termometro dell'anima di una città che vive di calcio, e la sfida di venerdì 1° maggio contro il Catanzaro ne è stata la…
di Dennis Rusignuolo Che turno incredibile. Che Serie B incredibile, vorresti non finisse mai perché è troppo bella. La penultima giornata tira un cazzotto alla logica consumistica del “calcio…
Il Pisa è la prima squadra retrocessa della Serie A 2025-26. Il Lecce vince alla Cetilar Arena e condanna i toscani alla retrocessione in B dopo solo una stagione. Nel giorno in cui la Serie A…
Termina con tre punti il campionato casalingo del Palermo. Al Barbera i rosanero battono il Catanzaro 3-2 in rimonta. Al termine della gara, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni per la consueta…
di Dennis Rusignuolo Ai fini della classifica questa partita non aveva alcun interesse, ma in vista dei play-off Palermo e Catanzaro hanno avuto modo di iniziare a studiarsi. Vince il Palermo in…
Penultimo appuntamento di questo splendido campionato. Si gioca il primo maggio e si giocano tutte e DIECI le gare in contemporanea. Trent'anni fa vi avremmo detto di preparare radioline e televideo,…
Manca solo un mese alla fine della miglior Serie B degli ultimi anni. A 180' dal termine ancora nessun verdetto ufficiale, ma è già possibile cominciare ad attenzionare squadre e giocatori che si sono…
Palermo e Catanzaro si affronteranno domani 1 maggio, in una sfida che, pur non avendo una lunghissima tradizione, negli ultimi anni è diventata un confronto ricorrente tra Serie B e Serie C. Le due…
Il Palermo comunica che sono già 25.148 i tifosi pronti per la sfida di venerdi 1 maggio in programma alle ore 15:00 contro il Catanzaro. Inoltre, sono 8.644 i cuori rosanero che hanno già esercitato…
Sarà Claudio Giuseppe Allegretta, della sezione di Molfetta, a dirigere Palermo-Catanzaro, penultima giornata del campionato di serie B. La designazione è significativa anche perchè l'arbitro è stato…
L'under 17 del Palermo conquista l'accesso al primo turno dei playoff del campionato nazionale under 17 Serie A e B. Un risultato importante per i giovani rosanero guidati da Cesare Bovo. Prossimo…
Prosegue senza sosta la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno casalingo contro il Catanzaro. Nella mattinata odierna, presso il centro sportivo di Torretta, la squadra rosanero…
di Vittorio Brunelli Il Palermo ha già scritto il suo destino: il quarto posto è blindato e le ultime due giornate di campionato non cambieranno la posizione in classifica. Archiviata la sfida contro…
Manca solo un mese alla fine della miglior Serie B degli ultimi anni. A 180' dal termine ancora nessun verdetto ufficiale, ma è già possibile cominciare ad attenzionare squadre e giocatori che si sono…
Non si è ancora chiuso il sipario su questa stagione, ma i fari si cominciano a proiettare già sulla prossima. Sono state svelate le date del calciomercato estivo, con una novità assoluta: la finestra…
L'inchiesta sugli arbitri continua a scuotere il calcio italiano. Dopo le varie notizie su Rocchi e sui fischietti coinvolti nell'indagine, si continua a parlare anche del futuro della FIGC. Dopo le…
Palermo, prelazione per le semifinali play-off per chi acquista un biglietto per la gara contro il Catanzaro
I play-off di Serie B sono ormai alle porte e, dopo il pareggio contro la Reggiana, il Palermo è ufficialmente in semifinale, vista la posizione occupata. I rosanero giocheranno presumibilmente il 20…