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Palermo Calcio Inzaghi

Palermo, numeri e protagonisti verso i playoff

di Vittorio Brunelli Il Palermo si prende i playoff da quarta classificata dopo una regular season lunga, complicata, a tratti esaltante e in altri momenti difficile da decifrare. Non è stato il…

Televideo

Serie B, spunti e cartoline della 38ª giornata

di Dennis Rusignuolo È difficile scegliere un momento preciso, un punto preciso nel tempo in cui questo campionato ha deciso di mettere la propria segnatura nella storia. Troppe variabili in gioco,…

Palermo

Serie B, comunicati gli orari di play-off e play-out

Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia…

Televideo

Serie B, spunti e cartoline della 37ª giornata

di Dennis Rusignuolo Che turno incredibile. Che Serie B incredibile, vorresti non finisse mai perché è troppo bella. La penultima giornata tira un cazzotto alla logica consumistica del “calcio…

Pohjanpalo

Palermo-Catanzaro, spunti e riflessioni post-partita

di Dennis Rusignuolo Ai fini della classifica questa partita non aveva alcun interesse, ma in vista dei play-off Palermo e Catanzaro hanno avuto modo di iniziare a studiarsi. Vince il Palermo in…

Palermo

Palermo, il report dell'allenamento odierno

Prosegue senza sosta la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno casalingo contro il Catanzaro. Nella mattinata odierna, presso il centro sportivo di Torretta, la squadra rosanero…