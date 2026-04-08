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Palermo, il report dell’allenamento odierno

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Seduta mattutina per la squadra rosanero: la nota
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La squadra di Mister Inzaghi prosegue la preparazione in vista della gara contro il Frosinone. 

IL REPORT

"È proseguita stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Frosinone. I rosanero, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto un’esercitazione specifica sui cross e un esercizio basato sulla tattica difensiva".

 

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