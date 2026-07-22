Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro il Paradiso FC:

In allenamento chiede spesso ai suoi giocatori di essere più cattivi sotto porta. Ha visto dei miglioramenti?

«Sì, oggi siamo migliorati da questo punto di vista. Un sistema di gioco nuovo comporta movimenti diversi e la squadra si sta impegnando per assimilarli. A volte non riusciamo a eseguirli al meglio perché le gambe sono pesanti e i carichi di lavoro sono elevati. In questo momento il risultato conta poco, mi interessano soprattutto i concetti. Oggi ho visto una squadra che inizia a muoversi come piace a me e che ha ancora ampi margini di crescita.»

Ranocchia ed Hernani possono coesistere? A gennaio aveva detto che avevano caratteristiche simili.

«Sono due giocatori che spesso vedremo insieme. In Serie B fanno la differenza. Hernani lo avrei preso in qualsiasi momento perché è un grande calciatore e una collocazione in campo per uno come lui si trova sempre.»

Come stanno Palumbo e Le Douaron, usciti durante l'amichevole?

«Palumbo ha il solito fastidio al ginocchio che ogni tanto gli dà noia. Lo avete visto anche l'anno scorso giocare con la fasciatura, ma non c'è nulla di preoccupante. Le Douaron, invece, ha accusato un leggero affaticamento al flessore. In questa fase della preparazione può succedere, visto il lavoro intenso che stiamo facendo. Anche in questo caso non sembra esserci nulla di serio.»