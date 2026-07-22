Il Palermo vince la sua terza amichevole di quest'anno. Dopo la sconfitta contro l'Ingolstadt, i rosanero tornano alla vittoria contro il Paradiso.

La gara, come da pronostico, è stata a senso unico, con la squadra di Inzaghi che si è mostrata più brillante soprattutto a livello fisico rispetto all'uscita precedente. Il Palermo la sblocca subito al primo minuto con la rete di Cassandro, il primo con la maglia rosanero. A stretto giro Johnsen, Gomes e Gyasi trovano i tre gol che portano il risultato sul 4-0 a fine primo tempo. Nella seconda frazione la musica non cambia e, nonostante una squadra rimaneggiata, i rosa non smettono di trovare la via della rete. Al 59' Gyasi trova la doppietta personale, mentre il duo di centrocampo Ranocchia-Segre porta il risultato sul 7-0. Appuntamento a sabato 25 luglio per la quarta sfida contro il Norimberga, militante in 2. Bundesliga, seconda serie tedesca.