Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria 7-0 contro il Paradiso FC:

Che impressione le ha fatto Fortin all'esordio?

«Lo abbiamo preso perché è un giovane di prospettiva e avevamo bisogno di un portiere under. È un ragazzo affidabile, ha già vinto un campionato di Serie C e ha disputato partite importanti in Serie B. Credo che lavorando accanto a Joronen possa crescere ulteriormente. Siamo molto contenti di averlo con noi.»

È stato ufficializzato il calendario. Quanto sarà importante iniziare davanti al pubblico del Barbera?

«Io avevo chiesto solo di conoscere la prima giornata, il resto lo guarderò con calma quando tornerò a Pisa, una città speciale per me. Mi farà piacere ritrovare quei tifosi e quei giocatori che mi hanno dato tanto. Per il resto è difficile giudicare il calendario adesso. Siamo felici di debuttare in casa contro la Juve Stabia, una squadra che negli ultimi anni ha fatto qualcosa di straordinario. Tra Coppa Italia e campionato giocheremo due partite consecutive al Barbera e questo dovrà rappresentare un vantaggio per noi.»