Il cammino dei rosanero giornata per giornata: tutte le sfide della stagione 2026/27 della squadra di Inzaghi.

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È stato sorteggiato ad Ascoli Piceno il calendario del campionato di Serie B 2026-2027. Sono state svelate tutte le gare che il Palermo dovrà affrontare nel corso della stagione. I rosanero, guidati da Pippo Inzaghi, inizieranno il campionato AVVERSARIA, mentre chiuderanno la regular season AVVERSARIA.

  1. Palermo-Juve Stabia
  2. Arezzo-Palermo
  3. Palermo-Sampdoria
  4. Avellino-Palermo
  5. Palermo-Padova
  6. Empoli-Palermo
  7. Mantova-Palermo
  8. Palermo-Carrarese
  9. Pisa-Palermo
  10. Palermo-Vicenza
  11. Ascoli-Palermo
  12. Catanzaro-Palermo
  13. Palermo-Sudtirol
  14. Palermo-Benevento
  15. Verona-Palermo
  16. Palermo-Cremonese
  17. Cesena-Palermo
  18. Palermo-Entella
  19. Modena-Palermo
  20. Palermo-Empoli
  21. Palermo-Pisa
  22. Sudtirol-Palermo
  23. Palermo-Arezzo
  24. Vicenza-Palermo
  25. Palermo-Mantova
  26. Cremonese-Palermo
  27. Palermo-Verona
  28. Carrarese-Palermo
  29. Palermo-Modena
  30. Juve Stabia-Palermo
  31. Padova-Palermo
  32. Palermo-Avellino
  33. Sampdoria-Palermo
  34. Palermo-Ascoli
  35. Entella-Palermo
  36. Palermo-Catanzaro
  37. Benevento-Palermo
  38. Palermo-Cesena

Le date e gli orari delle gare verranno comunicate dalla Lega Serie B nei prossimi giorni.
Palermo

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