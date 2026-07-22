Il cammino dei rosanero giornata per giornata: tutte le sfide della stagione 2026/27 della squadra di Inzaghi.
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È stato sorteggiato ad Ascoli Piceno il calendario del campionato di Serie B 2026-2027. Sono state svelate tutte le gare che il Palermo dovrà affrontare nel corso della stagione. I rosanero, guidati da Pippo Inzaghi, inizieranno il campionato AVVERSARIA, mentre chiuderanno la regular season AVVERSARIA.
- Palermo-Juve Stabia
- Arezzo-Palermo
- Palermo-Sampdoria
- Avellino-Palermo
- Palermo-Padova
- Empoli-Palermo
- Mantova-Palermo
- Palermo-Carrarese
- Pisa-Palermo
- Palermo-Vicenza
- Ascoli-Palermo
- Catanzaro-Palermo
- Palermo-Sudtirol
- Palermo-Benevento
- Verona-Palermo
- Palermo-Cremonese
- Cesena-Palermo
- Palermo-Entella
- Modena-Palermo
- Palermo-Empoli
- Palermo-Pisa
- Sudtirol-Palermo
- Palermo-Arezzo
- Vicenza-Palermo
- Palermo-Mantova
- Cremonese-Palermo
- Palermo-Verona
- Carrarese-Palermo
- Palermo-Modena
- Juve Stabia-Palermo
- Padova-Palermo
- Palermo-Avellino
- Sampdoria-Palermo
- Palermo-Ascoli
- Entella-Palermo
- Palermo-Catanzaro
- Benevento-Palermo
- Palermo-Cesena
Le date e gli orari delle gare verranno comunicate dalla Lega Serie B nei prossimi giorni.
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