Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo l'amichevole contro il Paradiso FC, vinta 7-0:

Dagli allenamenti e dalle amichevoli sembra che il Palermo stia cambiando non solo sistema di gioco, ma anche principi. È un percorso verso una squadra più propositiva e dominante nel possesso?

«Non penso che cambino tanti concetti. Il Palermo è stato dominante anche l'anno scorso, altrimenti non avrebbe vinto tutte quelle partite. Con questo sistema cambia soprattutto la disposizione dei giocatori in campo, ma non i principi. Dobbiamo muoverci bene, cercare l'ampiezza con gli esterni offensivi e occupare l'area nel modo corretto. Vedo grande predisposizione al lavoro. Giorno dopo giorno la squadra migliora, anche perché migliorano le gambe. In questo momento il risultato non mi interessa, ma vedo impegno e voglia di fare: è questo l'aspetto più importante durante il ritiro.»

La rosa è rimasta quasi invariata dall'inizio del ritiro. Si aspettava qualcosa di diverso dal mercato?

«Sono molto contento dei giocatori che sono arrivati. Per me sono tre acquisti formidabili per questa categoria, sia dal punto di vista tecnico sia mentale. Il mercato è complicato, sappiamo bene di cosa abbiamo bisogno, ma io alleno i calciatori che ho e ritengo che questa squadra sia già competitiva. Abbiamo intrapreso la strada della difesa a quattro, poi vedremo chi potrà arrivare. Chi veste la maglia del Palermo deve viverla come la maglia della vita, altrimenti non aspettiamo nessuno. Abbiamo le idee chiare e continuiamo a lavorare.»