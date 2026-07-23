Dennis Johnsen ha rilasciato una intervista ai microfoni ufficiali del Palermo:

Dennis, al via la stagione 2026/27: quali sono le tue prime sensazioni sul ritiro estivo?

"Le mie sensazioni sono molto, molto buone. La squadra mi sembra più forte dell'anno scorso, e non era facile perché eravamo già forti. Sì, le sensazioni sono davvero positive."

Che atmosfera si respira all'interno del gruppo e come sono stati accolti i nuovi arrivati?

"I nuovi arrivati sono buoni giocatori e mi sembra che si siano inseriti bene nel gruppo. Stanno facendo bene."

In occasione dell'amichevole contro il Gardena hai realizzato il primo gol della stagione. È il modo migliore per iniziare?

"È sempre bello iniziare con un gol, anche se si tratta di un'amichevole. È importante segnare e spero di farne tanti anche durante la stagione."

Il Palermo riparte da Inzaghi. Quali vantaggi può dare proseguire il lavoro avviato nella scorsa stagione?

"Lui conosce noi e noi conosciamo il mister: questa è una cosa molto positiva. Abbiamo anche cambiato sistema di gioco e in questo modulo mi trovo bene. Speriamo di fare una grande stagione."

Dopo i tuoi primi mesi in rosanero, in che modo pensi di poter dare un contributo ancora maggiore alla squadra?

"Penso di poter fare sempre di più. Quest'anno voglio segnare più gol, fare più assist ed essere più concreto negli ultimi trenta metri."

Il calore dei tifosi rosanero si percepisce anche in Trentino-Alto Adige. Quanto è importante il loro sostegno già nella pre-season?

"Per noi sono molto, molto importanti. Sono anche qui in ritiro, così come lo sono quando giochiamo al Barbera. Il loro sostegno è fondamentale."

Al termine del ritiro il Palermo volerà in Australia per affrontare Melbourne City e Juventus. Che significato avrà rappresentare il club dall'altra parte del mondo?

"È una bella esperienza. Non sono mai stato in Australia e non conosco il calcio di lì, ma è sempre bello fare un viaggio dall'altra parte del mondo."

Hai già trascorso diversi mesi a Palermo. Come ti trovi in città e quali sono i tuoi luoghi preferiti?

"A Mondello io, mia moglie e la bambina ci troviamo molto, molto bene. È il posto più bello in cui siamo stati. Il mio luogo preferito, però, è Capo Gallo, perché ogni tanto vado lì a pescare. È un posto bellissimo."