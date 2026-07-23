Il Palermo continua a lavorare tra campo e mercato. Dopo il convincente 7-0 rifilato al Paradiso nella terza amichevole estiva, la squadra di Filippo Inzaghi prosegue la preparazione in Val Gardena, mentre la dirigenza è impegnata a completare l'organico con gli ultimi innesti richiesti dal tecnico. Tra trattative sfumate, nuovi obiettivi e operazioni ormai definite, il mercato rosanero entra in una fase decisiva.

La principale novità riguarda Emanuele Rao. Dopo aver seguito a lungo l'esterno offensivo del Napoli, il Palermo ha deciso di interrompere la trattativa. Secondo il Giornale di Sicilia, il club di viale del Fante ha scelto di non insistere dopo che non si sono create le condizioni tecniche ed economiche per chiudere l'operazione, preferendo concentrare le proprie risorse su obiettivi ritenuti più concreti.

Anche il Corriere dello Sport conferma la fumata nera, spiegando che la trattativa si è complicata con l'inserimento di altri club, soprattutto del Pisa. Il quotidiano riferisce che i toscani hanno presentato al Napoli un'offerta da circa un milione di euro, coprendo anche l'intero ingaggio del giocatore, modificando così gli equilibri della corsa al classe 2006.

Archiviata la pista Rao, il primo nome sulla lista del direttore sportivo Carlo Osti resta Issiaka Kamate. Il jolly offensivo dell'Inter Under 23 viene considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo del 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Secondo il Giornale di Sicilia, i contatti proseguono con fiducia e la sensazione è che l'operazione possa entrare presto nella fase decisiva. Il Corriere dello Sport conferma che il francese è la priorità per la fascia destra, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua duttilità.

Il quotidiano romano aggiunge inoltre che il Palermo continua a valutare anche un possibile ritorno di Rui Modesto. L'esterno portoghese è rientrato all'Udinese dopo il mancato riscatto e non è escluso che il club rosanero possa provare ad aprire una nuova trattativa con i friulani.

È invece ormai definito l'arrivo di Andrea Bozzolan. Il terzino sinistro della Reggiana sarà il vice di Tommaso Augello e rappresenterà il quinto rinforzo del mercato estivo rosanero. Il Giornale di Sicilia parla di operazione ormai chiusa, mentre la Repubblica rivela che è stato lo stesso presidente della Reggiana a confermare l'imminente trasferimento del classe 2004 in Sicilia.

Sul fronte delle uscite, resta da monitorare la posizione di Jérémy Le Douaron. Secondo il Giornale di Sicilia, il Troyes, società appartenente al City Football Group, continua a seguire con interesse l'attaccante francese. Tuttavia, un'eventuale cessione verrà presa in considerazione soltanto dopo l'arrivo di un nuovo centravanti, con Stefano Moreo che resta tra i profili valutati per rinforzare l'attacco.

Situazione ancora aperta anche per Aljosa Vasic. Il centrocampista continua ad avere diversi estimatori in Serie B e, come riferisce il Giornale di Sicilia, il Südtirol resta la società più avanti nella corsa. Sul giocatore, però, ci sono anche gli interessamenti di Pisa, Catanzaro, Empoli, Vicenza e Padova.

Nessuna novità sostanziale, infine, per Matteo Brunori, la cui situazione rimane invariata. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, anche Kristoffer Lund, Salim Diakité e Dimitrios Nikolaou continuano a essere seguiti soprattutto da club esteri, ma senza sviluppi concreti che facciano pensare a una cessione imminente.

Nel frattempo, il campo continua a fornire indicazioni positive. Il Palermo ha superato con un netto 7-0 il Paradiso, offrendo segnali di crescita nel nuovo sistema di gioco. Come sottolineano la Repubblica e il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi si è detto soddisfatto soprattutto dei progressi fisici della squadra e dell'impegno mostrato dai nuovi arrivati, ribadendo che la società conosce perfettamente le priorità sul mercato e che i prossimi innesti arriveranno solo quando ci saranno le condizioni giuste.