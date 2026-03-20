Palermo, domani crocevia fondamentale all’Euganeo: tre punti per inseguire i primi posti

Domani all’Euganeo il Padova ospita il Palermo per una sfida decisiva nel rush finale di Serie B

⚽️ 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 07:32)

Sabato 21 marzo 2026 ore 15:00, allo stadio Euganeo, Padova e Palermo si affrontano nella gara valida per la 32ª giornata di Serie B, in un momento della stagione in cui ogni punto inizia ad avere un peso specifico sempre più rilevante. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi e stati di forma differenti, ma accomunate dalla necessità di dare continuità al proprio percorso in una fase del campionato in cui gli equilibri possono cambiare rapidamente.

Il Padova arriva all’appuntamento in una fase tutt’altro che semplice. I biancoscudati occupano una posizione di metà classifica che non permette particolari distrazioni e che lascia ancora aperto sia uno spiraglio verso la zona playoff sia il rischio di essere risucchiati più indietro. Le ultime settimane, però, non hanno dato risposte incoraggianti: una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una serie di prestazioni che hanno evidenziato fragilità soprattutto nella fase difensiva. Le sconfitte contro Venezia - nell’ultima giornata - e Catanzaro, insieme allo stop sul campo dell’Avellino, hanno rallentato sensibilmente la corsa della squadra, chiamata ora a reagire davanti al proprio pubblico. Il dato dei gol subiti, in crescita, racconta più di ogni altra cosa le difficoltà di un gruppo che ha perso solidità e certezze proprio nel momento decisivo del campionato, dove anche i dettagli iniziano a fare la differenza. A rendere ancora più delicato il momento è anche la difficoltà nel trovare continuità sotto porta, con un reparto offensivo che nelle ultime uscite ha prodotto meno rispetto alle aspettative. Ritrovare concretezza sarà quindi uno degli aspetti fondamentali per provare a invertire la tendenza e affrontare con maggiore fiducia questo finale di stagione.

Di fronte ci sarà un Palermo che nelle ultime uscite ha mostrato qualche segnale di calo rispetto alla continuità mantenuta in precedenza. Le vittorie contro Carrarese e Mantova erano arrivate prima dello stop contro il Monza, mentre nelle due partite successive la squadra ha mostrato risultati altalenanti: la sconfitta contro la squadra Lombarda e il pareggio contro la Juve Stabia hanno evidenziato come i rosanero debbano ritrovare brillantezza. Nonostante ciò, la squadra di mister Inzaghi arriva alla sfida con la necessità di conquistare i tre punti per restare vicino alle prime tre posizioni e difendere la posizione, fondamentale per consolidare la zona playoff . La sfida contro il Padova diventa così anche un banco di prova per dimostrare carattere e determinazione, soprattutto nel secondo tempo, quando servirà mostrare concretezza e lucidità per portare a casa un risultato importante. Anche il precedente dell’andata contribuisce a delineare il contesto della gara: in quell’occasione fu il Palermo ad imporsi per 1-0 grazie alla rete del solito Pohjanpalo, risultato che si inserisce in una tendenza recente favorevole ai siciliani nei confronti. Un aspetto che potrebbe incidere anche sul piano mentale, soprattutto per un Padova che ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità.

La partita dell’Euganeo si preannuncia quindi come un confronto in cui intensità e gestione degli episodi avranno un ruolo centrale. Il Padova dovrà necessariamente alzare il livello della propria prestazione, cercando maggiore compattezza e concretezza, mentre il Palermo potrà fare leva su un’organizzazione più collaudata rispetto alla squadra allenata da Andreoletti, ma con un bisogno necessario dei tre punti. In una fase del campionato in cui gli equilibri sono sottili, saranno i dettagli a indirizzare una sfida che rappresenta un passaggio significativo per entrambe le squadre, chiamate a dare risposte importanti nel momento più delicato della stagione.