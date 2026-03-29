Ospite di "Palermo Rising", un documentario inglese creato dalla pagina Four Four Two, l'amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club di viale del Fante, della sua storia e delle sue ambizioni.
LE PAROLE
Palermo, il CEO Gardini “Palermo non conosce ancora il suo vero potenziale”
Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club rosanero
Gardini in poche parole ha parlato del progetto dei rosanero degli ultimi anni: "Quando è arrivato il City Football Group avevamo cinque persone nel direttivo, adesso abbiamo 70 persone nello staff. L'obiettivo è quello di migliorare ogni cosa, ma senza fondamenta diventa impossibile raggiungere risultati concreti in campo. Per questo motivo abbiamo cominciato a creare le basi del progetto e stiamo cercando di creare un legame forte."
Sul futuro del club
"Palermo ancora non conosce il suo vero potenziale, le grandi opportunità che ci sono al suo interno e le opportunità che potremmo raggiungere in futuro."
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