Palermo, il CEO Gardini “Palermo non conosce ancora il suo vero potenziale”

Gardini in poche parole ha parlato del progetto dei rosanero degli ultimi anni: "Quando è arrivato il City Football Group avevamo cinque persone nel direttivo, adesso abbiamo 70 persone nello staff. L'obiettivo è quello di migliorare ogni cosa, ma senza fondamenta diventa impossibile raggiungere risultati concreti in campo. Per questo motivo abbiamo cominciato a creare le basi del progetto e stiamo cercando di creare un legame forte."