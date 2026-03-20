mediagol palermo Palermo, i convocati di Inzaghi verso Padova: torna Ranocchia dalla squalifica

CONVOCATI

Palermo, i convocati di Inzaghi verso Padova: torna Ranocchia dalla squalifica

Palermo Calcio Inzaghi
Le scelte di Inzaghi verso la partita di Padova
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Attraverso il sito ufficiale, il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani pomeriggio contro il Padova. Sono 24 i giocatori scelti da Inzaghi per la gara dell'Euganeo, in programma domani alle ore 15.00.

LA LISTA

Portieri: Di Bartolo, Gomis, Joronen;

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Peda, Pierozzi, Rui Modesto, Veroli;

Centrocampisti: Blin, Giovane, Gomes, Gyasi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Vasic;

Attaccanti: Corona, Johnsen, Le Douaron, Pohjanpalo;

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