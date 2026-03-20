Palermo, Inzaghi in conferenza: “Andremo a fare una grande partita”

La conferenza stampa di Inzaghi verso la trasferta di Padova

⚽️ 20 marzo - 15:43

Il Palermo si prepara alla trasferta di Padova, in programma domani alle ore 15.00. L'allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa dove ha presentato la partita e ha parlato del momento dei suoi ragazzi, anche in vista del finale di campionato.

Parlando della squadra:

"La squadra si è preparata bene, dobbiamo capire chi ha recuperato da queste due partite in quattro giorni. Penso che andremo a fare una grande partita, la squadra sente la necessità di tornare a vincere e ci proveremo in tutti i modi."

Sulla voglia di riscatto del Padova:

"In Serie B tutti hanno voglia di riscatto, anche noi. Abbiamo voglia di tornare a vincere, a tutti i costi, di fare la sosta nel modo migliore. Probabilmente in queste due partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, ma se non è successo è solo per demerito nostro e dobbiamo subito tornare a conquistare i tre punti."

Le rotazioni e il rientro di Ranocchia:

"Cercherò di capire domani mattina chi potrà partire dall'inizio, chi potrà subentrare... sapete quello che penso. Penso sempre che i cambi siano quelli che decidono il destino delle partite. Cercherò di fare le scelte anche in base a questo."

Sul finale di campionato:

"Penso sia importantissimo chiudere con una vittoria, portare a casa i tre punti, cercare di accorsare in classifica. Poi avremo modo di riposarci per poi giocare queste sei finali al meglio e vedere fra sette partite dove saremo arrivati."

Sui tifosi:

"Come detto l'altra volta, abbiamo un debito incredibile verso questa gente. Ricordo quello che dissi all'inizio dell'anno, una frase che in questi giorni mi è venuta in mente. Dissi che se fossimo usciti dal campo dopo una sconfitta con gli applausi della nostra gente sarebbe stato per me un motivo di grande soddisfazione. È successo a Monza, è successo l'altra sera nonostante un pareggio in casa dove chiaramente tutti volevamo portare a casa i tre punti. Questa gente ha dimostrato che se lotti, combatti e cerchi di dare il meglio, alla fine ti premi anche se non vinci. È chiaro che questo deve far scattare in noi qualcosa di speciale e unico perché dobbiamo tenerci stretto a questi tifosi e regalargli tante belle partite."