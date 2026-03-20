Palermo, chi dal primo minuto contro il Padova? la scelta dei tifosi

I tifosi hanno deciso la loro formazione contro il Padova tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it. Tanti dubbi anche tra i sostenitori rosanero

Il Palermo domani volerà a Padova per la sfida contro i biancoscudati, in una gara che sa tanto di crocevia per il finale di stagione rosanero. Gli utenti di Mediagol, attraverso un sondaggio lanciato dalla redazione nella giornata di ieri, hanno deciso la loro formazione titolare .

DIFESA

Tra le retrovie confermati Bani (95%) e Ceccaroni (85%). Sul centrodestra i dubbi sembrano non essere solo per Inzaghi: Peda e Magnani hanno pareggiato con il 51% dei voti, denotando anche nei tifosi un ballottaggio reiterato da qualche settimana.