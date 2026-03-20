Il Palermo domani volerà a Padova per la sfida contro i biancoscudati, in una gara che sa tanto di crocevia per il finale di stagione rosanero. Gli utenti di Mediagol, attraverso un sondaggio lanciato dalla redazione nella giornata di ieri, hanno deciso la loro formazione titolare.
I Risultati
Palermo, chi dal primo minuto contro il Padova? la scelta dei tifosi
PORTA—
Tra i pali confermatissimo Joronen, con il 93% dei voti a suo favore.
DIFESA—
Tra le retrovie confermati Bani (95%) e Ceccaroni (85%). Sul centrodestra i dubbi sembrano non essere solo per Inzaghi: Peda e Magnani hanno pareggiato con il 51% dei voti, denotando anche nei tifosi un ballottaggio reiterato da qualche settimana.
CENTROCAMPO—
Sugli esterni confermato Augello (97%) e Pierozzi (59%), ma Rui Modesto sembra aver convinto più di qualcuno nei minuti giocati tra Monza e Juve Stabia (41%). In mezzo al campo pochi dubbi sulla titolarità di Ranocchia (92%), ritornato dalla squalifica, e Segre (89%).
ATTACCO—
In avanti nessun dubbio per quanto riguarda Pohjanpalo (95%) e Palumbo (93%). Anche qui, però, come in difesa, il ballottaggio più discusso in casa Palermo non trova risposta neanche tra i tifosi: stesso punteggio per Le Douaron e Johnsen, con il 45% dei voti.
LA FORMAZIONE—
In definitva, secondo i tifosi, la formazione ideale per affrontare la sfida di domani sarebbe: Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda/Magnani; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Johnsen/Le Douaron, Pohjanpalo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA