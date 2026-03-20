mediagol palermo Palermo, chi dal primo minuto contro il Padova? la scelta dei tifosi

I Risultati

Palermo, chi dal primo minuto contro il Padova? la scelta dei tifosi

Palermo
I tifosi hanno deciso la loro formazione contro il Padova tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it. Tanti dubbi anche tra i sostenitori rosanero
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Il Palermo domani volerà a Padova per la sfida contro i biancoscudati, in una gara che sa tanto di crocevia per il finale di stagione rosanero. Gli utenti di Mediagol, attraverso un sondaggio lanciato dalla redazione nella giornata di ieri, hanno deciso la loro formazione titolare.

PORTA

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Tra i pali confermatissimo Joronen, con il 93% dei voti a suo favore.

DIFESA

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Tra le retrovie confermati Bani (95%) e Ceccaroni (85%). Sul centrodestra i dubbi sembrano non essere solo per Inzaghi: Peda e Magnani hanno pareggiato con il 51% dei voti, denotando anche nei tifosi un ballottaggio reiterato da qualche settimana.

CENTROCAMPO

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Sugli esterni confermato Augello (97%) e Pierozzi (59%), ma Rui Modesto sembra aver convinto più di qualcuno nei minuti giocati tra Monza e Juve Stabia (41%). In mezzo al campo pochi dubbi sulla titolarità di Ranocchia (92%), ritornato dalla squalifica, e Segre (89%).

ATTACCO

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In avanti nessun dubbio per quanto riguarda Pohjanpalo (95%) e Palumbo (93%). Anche qui, però, come in difesa, il ballottaggio più discusso in casa Palermo non trova risposta neanche tra i tifosi: stesso punteggio per Le Douaron e Johnsen, con il 45% dei voti.

LA FORMAZIONE

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In definitva, secondo i tifosi, la formazione ideale per affrontare la sfida di domani sarebbe: Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda/Magnani; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Johnsen/Le Douaron, Pohjanpalo.

 

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