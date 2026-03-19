SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Padova

A breve la sosta, ma prima il Palermo dovrà affrontare il Padova, dopo due partite senza successo. I rosanero dovranno cercare di portare a casa i tre punti per non perdere la scia dalle prime tre.
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PORTA—
Tra i pali Joronen non è in discussione.
DIFESA—
Tra le retrovie qualche dubbio, soprattutto sul centrodestra: scalpitano Peda, Magnani e Bereszyński.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo poche novità, tranne il rientro di Ranocchia dalla squalifica.
ATTACCO—
In avanti solito ballottaggio Le Douaron-Johnsen, mentre Palumbo e Pohjanpalo dovrebbero essere confermati.
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