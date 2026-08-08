Salim Diakité è uno degli esuberi che il Palermo sta cercando di piazzare per sfoltire la propria rosa. Il giocatore maliano è stato tagliato fuori dal progetto tecnico di mister Inzaghi, dopo il prestito semestrale alla Juve Stabia, e adesso si cerca la miglior soluzione per il giocatore e il club. La notizia che è circolata nelle ultime ore racconta di un interesse da parte del Belgio per Diakité, più precisamente dallo Zulte Wagerem.

LA TRATTATIVA - Il club di Pro League, la Serie A belga, ha monitorato nel tempo la situazione contrattuale e tecnica del giocatore e, secondo quanto riportato da Sascha Tavolieri sul suo profilo X, si starebbe imbastendo una trattativa con il Palermo. La volontà del club di Via del Fante è quella di cedere a titolo definitivo, ma lo Zulte Wagerem ha fatto sapere di voler procedere all'operazione soltanto in caso di prestito. I due club sono ancora distanti dall'accordo, ma ci sono vari elementi a sostegno di questa trattativa, a cominciare dall'esclusione del giocatore maliano dal progetto rosanero. Secondo quanto raccolto dai media locali, il club belga starebbe valutando l'inserimento di un'opzione d'acquisto, al verificarsi di determinate condizioni. Si attendono aggiornamenti. Ciò che è certo è che il futuro di Diakité, almeno per questa stagione, sarà lontano da Palermo.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it! trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it! segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it! .