Il Palermo inizia la tourneè in Australia battendo il Melbourne City 2-0 al termine di una sfida a ritmi alterni, tra tratti di gara blandi e altri caratterizzati da accellerazioni. Un gol per tempo per la squadra di Inzaghi, che, per la prima volta nella sua storia, si aggiudica l'Anglo-Palermitan Trophy.

PRIMO TEMPO

La gara si apre con il Palermo che gestisce il possesso del pallone e con il Melbourne che si mostra prudente, attento e ben messo in campo. All'undicesimo minuto i rosanero mettono il muso avanti: Le Douaron raccoglie un suggerimento di Gyasi dalla trequarti in contropiede e batte l'estremo difensore australiano: è 1-0. Dopo il vantaggio, la squadra di Inzaghi continua a gestire il pallone senza particolari problemi: la coppia difensiva - formata da Ceccaroni e Peda - offre enorme solidità e sicurezza con il centrocampo che, all'occorrenza, aiuta la retroguardia. Salgono in cattedra i nuovi arrivati, sopratutto nella fascia sinistra in cui Bozzolan e Vavassori mostrano qualità, imprevidibilità e sicurezza. Il Palermo gioca con passaggi in verticale e cambi dall'out sinistro all'out destro continui, proprio al 21' da un'azione di questo tipo arriva l'occasione per il 2-0: Bozzolan trova Pierozzi che calcia al volo ma il tiro va fuori di poco. Il Melbourne non molla e cerca di creare azioni offensive, trovando, però, una ottima retroguardia rosanero. Nel complesso una prima frazione non particolarmente entusiasmante: ritmi blandi e lenti ma il Palermo ha mostrato il suo tasso tecnico notevolmente superiore.

SECONDO TEMPO

La squadra di Inzaghi rientra dagli spogliatoi con una formazione leggermente diversa: fuori Estevez e Joronen, dentro Fortin e Gomes. La seconda frazione comincia con una rete annullata al Melbourne City con Ballah che si trova al di là della linea difensiva rosanero quando batte il portiere ex Padova. La formazione australiana pare messa meglio in campo e cerca di imbastire azioni pericolose non riuscendo però a superare il muro rosanero. Dopo qualche minuto di possesso palla del Melbourne, sale di nuovo in cattedra il Palermo che con passaggi in verticale e velocità si mostra costantemente pericoloso. Al 54' Peda, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, batte Freke con un colpo di testa preciso. Il Melbourne City accusa il colpo del doppio svantaggio non riuscendo più a limitare le avanzate offensive dei rosanero. Vavassori, Johnsen e Le Doauron sembrano già in formato campionato creando enormi pericoli costanti alla retroguardia australiana. Sino al 70' continua l'assedio rosanero che cerca il triplice vantaggio non riuscendoci. Dal 70' in poi il Melbourne City prova a ridurre lo svantaggio, ma il suo possesso palla è sterile: il Palermo non intende calare le penne. Finisce 2-0 la seconda edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy, con la squadra di Inzaghi che ha mostrato di essere di grande lunga superiore agli australiani. Buone indicazioni per il tecnico ex Milan, che, oggi, ha potuto osservare l'apporto dei nuovi acquisti che sono stati constantemente una spina nel fianco per gli avversari.

Per il Palermo il prossimo appuntamento è l'amichevole contro la Juventus, un altro banco di prova per Inzaghi che potrà testare altri meccansimi e tattiche in vista dell'inizio della stagione.