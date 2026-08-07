Le parole del tecnico dei rosanero.
VIDEO, Inzaghi e il Palermo davanti al murale di Baresi: l'omaggio allo storico numero 6
Filippo Inzaghi ha rilasciato una intervista a la Gazzetta dello Sport:
Colpito dall’accoglienza ricevuta a Perth?
"Emozionarsi così alla mia età è una delle cose più belle che mi ha dato il calcio. Quando ho visto tutta quella gente inizialmente pensavo fosse lì per il Milan. Invece erano lì per noi. Qualcuno aveva la maglia della finale di Champions di Atene, una maglia che è rimasta nel cuore di tutti noi. Sicuramente nel mio. Segnare due gol in una finale è qualcosa di speciale."
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