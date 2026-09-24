Ildedica spazio alla grande affluenza registrata alnelle prime tre giornate casalinghe di campionato. Il quotidiano sottolinea come ilabbia fatto registrare una media di, dato che colloca i rosanero al sesto posto complessivo tra Serie A e Serie B. Davanti ci sono soltanto, mentre subito alle spalle si trova il

La media del Palermo è frutto dei 32.106 spettatori della sfida contro la Juve Stabia, dei 33.196 del match con la Sampdoria e dei 29.194 della gara con il Padova. Proprio la partita contro la Sampdoria ha fatto segnare il dato più alto della stagione, superando quota 33 mila presenze. Anche contro il Padova, nonostante l'orario pomeridiano e le condizioni meteorologiche, il pubblico ha sfiorato le 30 mila unità.

Il confronto con la stagione precedente evidenzia inoltre una crescita significativa. Nel campionato 2025/26 il Palermo aveva chiuso la regular season con una media di circa 27.800 spettatori: l'attuale dato di 31.499 significa quindi oltre 3.600 presenze in più a partita, con un incremento superiore al 13%.

Il Giornale di Sicilia evidenzia però che il campione è ancora ridotto e che la media potrà cambiare durante il campionato. A confermare il forte legame tra squadra e tifoseria ci sono anche i 17 mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27, nuovo record del Palermo nell'era successiva alla rifondazione del 2019.

Il dato assume ulteriore rilievo nel confronto con la Serie A: il Palermo, pur disputando il quinto campionato consecutivo in Serie B, presenta una media spettatori superiore a quella di alcune squadre del massimo campionato. Una fotografia che conferma il peso del pubblico rosanero e la centralità del Barbera nel panorama calcistico italiano.

Fonte: Giornale di Sicilia