Neldianche una semplice rimessa laterale può trasformarsi in un’arma offensiva. È quanto evidenzia il Giornale di Sicilia, che sottolinea come i rosanero abbiano già realizzato sei gol tra campionato e Coppa Italia partendo proprio da una rimessa: due contro l’, uno contro la, uno contro ile due nella sfida di Coppa Italia con il

Non si tratta soltanto di una curiosità statistica, ma di una soluzione studiata e ormai riconoscibile nel gioco del Palermo. L’obiettivo è sfruttare quei momenti in cui la difesa avversaria non ha ancora avuto il tempo di ricompattarsi, trasformando rapidamente la ripresa del gioco in un’opportunità per attaccare.

Il primo esempio significativo è arrivato contro l’Arezzo, dove entrambe le reti rosanero sono nate da situazioni sviluppatesi dopo una rimessa laterale. Lo stesso meccanismo si era già visto in Coppa Italia contro il Lecce: il gol di Vavassori è arrivato dopo una serie di rimpalli in area, mentre il raddoppio è nato da una battuta veloce di Augello, che ha trovato Johnsen. Il norvegese ha poi accelerato e servito l’assist per Pohjanpalo.

Il copione è stato riproposto anche in campionato. Contro la Sampdoria, ancora Augello ha dato origine all’azione con una rimessa che ha raggiunto Pohjanpalo, bravo a controllare il pallone e girarsi rapidamente prima di trovare la rete. Contro il Padova, invece, la rimessa ha rappresentato l’inizio dell’azione che ha portato al pareggio: Palumbo ha servito Johnsen, che ha attaccato lo spazio e messo il pallone al centro per Vavassori.

Le modalità possono quindi cambiare, ma il principio rimane lo stesso: il Palermo cerca di sorprendere l’avversario prima che possa sistemarsi. In alcuni casi la rimessa permette di attaccare immediatamente la profondità, in altri di portare il pallone dentro l’area oppure di creare una seconda palla al limite.

Sei gol costruiti a partire da una rimessa laterale sono dunque il risultato di un lavoro specifico sui dettagli. Nel Palermo di Inzaghi, anche una situazione apparentemente banale può diventare l’inizio di un’azione pericolosa e, soprattutto, di un gol.

Fonte: Giornale di Sicilia