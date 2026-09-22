Il Palermo arriva alla prima sosta stagionale da capolista solitario e imbattuto. Come evidenzia la Repubblica, i rosanero hanno raccolto 13 punti nelle prime cinque giornate, frutto di quattro vittorie e del pareggio per 1-1 sul campo dell’Avellino. Un avvio che, al di là delle previsioni estive, conferma le ambizioni della società e il lavoro di Filippo Inzaghi.

Uno dei principali elementi di novità è rappresentato dalla maggiore incisività offensiva. La trasformazione dal 3-4-2-1 al 4-3-3 ha prodotto effetti immediati: il Palermo ha segnato dieci gol nelle prime cinque gare di campionato, tre in più rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. Considerando anche la Coppa Italia, le reti diventano 17. I rosanero condividono inoltre il primato del miglior attacco con Mantova e Verona, a testimonianza di una squadra descritta come più aggressiva rispetto al recente passato.

Alle spalle del Palermo c'è il sorprendente Südtirol di Possanzini, secondo con 11 punti e appena tre gol subiti. Il Mantova occupa invece la terza posizione, trascinato da Francesco Ruocco, autore di quattro reti. Il riferimento offensivo del Cesena, Shpendi, guida invece la classifica marcatori con sette gol, mentre Johnsen è a quota tre.

Tra le squadre attese alla vigilia, il Pisa si trova al decimo posto dopo essere stato anche protagonista di un lungo duello di mercato con il Palermo. I toscani avevano strappato ai rosanero Rao e Marras, mentre il trasferimento in Sicilia di Moreo e Tramoni non si era concretizzato. Il direttore sportivo Carlo Osti aveva quindi dovuto orientarsi su altri obiettivi e, per ora, i risultati del campo stanno dando riscontri al lavoro svolto.

Sta facendo bene anche l'Ascoli di Tomei, quinto in classifica con una media di due punti a partita. Tra i protagonisti della squadra marchigiana figurano anche due ex rosanero, Silipo e Brunori. Più indietro, invece, il Verona è sesto dopo la vittoria sul Vicenza, mentre la Cremonese occupa il quindicesimo posto con una sola vittoria. Ancora più complicata la situazione del Catanzaro, penultimo davanti alla sola Carrarese.

Dopo la sosta, il Palermo sarà atteso dalla sfida contro l'Empoli, altra squadra di tradizione importante per la categoria ma protagonista di un avvio complicato. Gli azzurri hanno segnato appena quattro gol e sono reduci dalla sconfitta contro il Modena, attualmente quarto.

Per Inzaghi ci sarà quindi da mantenere alta la concentrazione e recuperare alcuni degli indisponibili, tra cui Perin e Hernani. Il tecnico, del resto, ha già avvertito tutti sulle difficoltà della categoria: «La B è tosta». Una consapevolezza necessaria per affrontare un campionato nel quale, come sottolinea la Repubblica, gli equilibri possono cambiare rapidamente.

Fonte: la Repubblica