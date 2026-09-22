Ilcontinua a costruire gran parte delle proprie certezze tra le mura del Barbera. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, la vittoria contro ilha portato a 18 le affermazioni nelle ultime 19 partite interne disputate dai rosanero considerando tutte le competizioni, mentre limitandosi alla stagione regolare di Serie B il dato sale a 15 successi. L’unico pareggio in questo percorso resta il 2-2 contro la

La squadra di Filippo Inzaghi è riuscita a rimontare anche una partita iniziata in salita, trovando il gol decisivo a otto minuti dalla fine grazie alla doppietta di Vavassori. Un altro risultato che conferma il rendimento del Palermo davanti al proprio pubblico, diventato uno dei principali punti di forza della gestione di Inzaghi.

I numeri evidenziano infatti una differenza significativa rispetto alle precedenti gestioni. Con Inzaghi in panchina, il Palermo ha raccolto 55 punti in 22 gare casalinghe, con una media di 2,50 punti a partita. Soltanto cinque volte non è arrivata la vittoria: quattro pareggi e una sconfitta, lo 0-3 contro il Monza. Con Corini, invece, la media casalinga era stata di 1,68 punti a partita, mentre con Dionisi si era fermata a 1,53.

A fare la differenza, però, non sono soltanto i risultati. Il quotidiano sottolinea infatti il rapporto ritrovato tra la squadra e il pubblico del Barbera. Anche contro il Padova, nonostante il maltempo, si è andati vicino alle 30 mila presenze. Numeri ancora più significativi considerando le due partite di Coppa Italia: contro il Lecce erano presenti 33.009 spettatori, mentre contro il Mantova 23.133, con la Curva Sud chiusa.

Il pienone allo stadio rappresenta così anche il segnale del ritrovato entusiasmo della tifoseria. Se in passato una mancata vittoria poteva provocare contestazioni o reazioni ironiche dagli spalti, oggi un clima del genere appare molto più lontano. Il merito, come ribadito dallo stesso Inzaghi, viene attribuito allo spirito mostrato dalla squadra e alla capacità dei giocatori di creare un rapporto diverso con il pubblico.

Le premesse, dunque, sono quelle di una stagione di alto livello, anche perché il Palermo non iniziava il campionato vincendo almeno le prime cinque gare interne da 26 anni. L’ultimo precedente risale al 2000/01, quando i rosanero militavano in Serie C1 e riuscirono a conquistare la promozione al termine di una stagione culminata nel duello con il Messina. Quella squadra arrivò addirittura a sei vittorie casalinghe consecutive in avvio: un record che testimonia quanto sia particolare il rendimento attuale del Palermo al Barbera.

Fonte: Giornale di Sicilia