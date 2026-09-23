sarà tra i protagonisti di The Last Match – Miccoli Legends Game, la partita organizzata per celebrare l’addio al calcio di. Il tecnico delha deciso di scendere in campo sabato al Barbera, tornando per l’occasione a indossare la maglia numero 9. Una presenza che arricchisce ulteriormente una serata pensata per riunire diversi protagonisti della storia rosanero.

Tra le conferme ci sono anche Gheorghe Goian, Mattia Cassani, Radja Nainggolan e Diego Armando Maradona Jr.. A guidare dalla panchina la squadra di Miccoli sarà invece Davide Ballardini, che affronterà la Nazionale artisti tv. L'evento riporterà quindi al Barbera numerosi ex compagni e volti legati al passato del Palermo, tutti riuniti per celebrare il numero 10.

Saranno presenti, tra gli altri, anche Salvatore Sirigu, Cesare Bovo, Federico Balzaretti, Fabio Simplicio, Moris Carrozzieri, Giulio Migliaccio, Emiliano Viviano, Amauri, Josip Ilicic, Fabio Liverani, Nuno Gomes e Valeri Bojinov. Alla serata prenderanno parte anche l’attore scozzese Gianni Capaldi, il rapper Tony Effe e il producer e musicista Drillioner.

Nello stesso articolo viene fatto anche il punto sulle decisioni del giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, dopo la quinta giornata. Sono due i giocatori fermati per un turno: Carissoni del Padova, espulso proprio nella sfida contro il Palermo, e Abildgaard della Sampdoria.

Fonte: Giornale di Sicilia