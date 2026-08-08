Le 133 pagine del progetto del Palermo FC per il nuovo stadio che si candida per Euro2032.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
1 - Relazione tecnico illustrativa - Riqualificazione Stadio Renzo Barbera
INDICE DEL DOCUMENTO
1 - Relazione tecnico illustrativa - Riqualificazione Stadio Renzo Barbera2 - Gruppo di progettazione e consulenti3 - Contenuti - indice4 - Contenuti - indice (segue)5 - Contenuti - indice (segue)6 - Premessa7 - Introduzione8 - Inquadramento9 - Inquadramento generale10 - Localizzazione dell’area11 - Dati identificativi catastali12 - Aspetti geologici, geotecnici e sismici13 - Aspetti idraulici14 - Mobilità e traffico15 - Analisi di traffico16 - Analisi di traffico - flussi rilevati17 - Aspetti archeologici18 - Verifica preventiva dell’interesse archeologico19 - Censimento interferenze esistenti - fognatura20 - Sottoservizi esistenti - fognatura21 - Sottoservizi esistenti - tabelle22 - Sottoservizi esistenti - tabelle (segue)23 - Sottoservizi esistenti - tabelle (segue)24 - Sottoservizi esistenti - tabelle (segue)25 - Censimento interferenze esistenti - altre reti26 - Sottoservizi esistenti - altre reti27 - Sottoservizi esistenti - tabelle altre reti28 - Sottoservizi esistenti - tabelle altre reti (segue)29 - Sottoservizi esistenti - tabelle altre reti (segue)30 - Sottoservizi esistenti - tabelle altre reti (segue)31 - Sottoservizi esistenti - nodi e condotti32 - Bonifica ordigni bellici33 - Valutazione del rischio bellico34 - Valutazione del rischio bellico (segue)35 - Descrizione tecnica e funzionale36 - Progetto urbanistico37 - Progetto urbanistico (segue)38 - Superfici lorde39 - Parametri urbanistici40 - Quadro dell’accessibilità di progetto41 - Accessibilità di progetto - linea tranviaria42 - Questionario ai tifosi del Palermo FC43 - Questionario ai tifosi - riparto modale44 - Parcheggi45 - Parcheggi - dotazione e distanze46 - Parcheggi - scenario futuro47 - Analisi del traffico di progetto48 - Analisi del traffico di progetto (segue)49 - Permeabilità50 - Masterplan51 - Area esterna e accessibilità al sito52 - Area di massima sicurezza e accessi53 - Stadio54 - Spazi interni funzionali55 - Livello 0056 - Livello 00 (segue)57 - Livello 0158 - Livello 01 (segue)59 - Livello 0260 - Livello 0361 - Livello 0462 - Livello 0563 - Livello 0664 - Vista interna del nuovo stadio65 - Catino - composizione della cavea66 - Catino - tipologia delle sedute67 - Catino - ammissione generale e ospitalità68 - Catino - accessibilità della cavea69 - Catino - postazioni per utenti con disabilità70 - Catino - divisione in settori71 - Catino - visibilità72 - Catino - analisi dei valori C73 - Catino - analisi dei valori C (segue)74 - Catino - analisi dei valori C (segue)75 - Catino - modalità concerto76 - Involucro e facciata77 - Rendering della facciata78 - Struttura del colonnato79 - La copertura dello stadio80 - Antincendio81 - Antincendio (segue)82 - Antincendio (segue)83 - Sicurezza84 - Sicurezza (segue)85 - Sicurezza (segue)86 - Ambiti particolari - servizi e pronto soccorso87 - Ambiti particolari - rapporti aeroilluminanti88 - Gestione rifiuti89 - Gestione rifiuti (segue)90 - Gestione rifiuti (segue)91 - Casa Palermo92 - Casa Palermo - Livello 0093 - Casa Palermo - Livello 0194 - Casa Palermo - involucro e facciata95 - Casa Palermo - antincendio96 - Casa Palermo - antincendio (segue)97 - Casa Palermo - sicurezza98 - Parcheggio Casa Palermo - stato di fatto99 - Parcheggio Casa Palermo - stato di progetto100 - Area ex Campo Nomadi101 - Area ex Campo Nomadi - progetto di riqualificazione102 - Area ex Campo Nomadi - collegamenti e percorsi103 - Area ex Campo Nomadi - geometrie stradali e circolazione104 - Struttura105 - Progettazione strutturale106 - Progettazione strutturale - Tribuna Ovest107 - Curve nord, sud e tribuna est108 - Tribuna ovest109 - Giunti strutturali110 - Progettazione delle fondazioni111 - Sistemi impiantistici112 - Strategia energetica113 - Servizi e infrastrutture esistenti114 - Sistemi meccanici115 - Sistemi meccanici (segue)116 - Sistemi elettrici117 - Sistemi elettrici (segue)118 - Acustica - progetto architettonico119 - Acustica - requisiti acustici passivi120 - Acustica - verifiche dei requisiti121 - Acustica - comfort interno122 - Clima acustico pre e post intervento123 - Clima acustico - scenario eventi124 - Clima acustico - conclusioni125 - Cantiere126 - Misure di sicurezza nei cantieri127 - Misure di sicurezza nei cantieri (segue)128 - Misure di sicurezza nei cantieri (segue)129 - Misure di sicurezza nei cantieri (segue)130 - Riferimenti normativi131 - Principali riferimenti normativi132 - Principali riferimenti normativi (segue)133 - Copertina finale
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
RIQUALIFICAZIONE - STADIO RENZO BARBERA
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
Ai sensi dell’art.4, comma 5, del D.Lgs 38/2021 (Decreto Stadi)
Nome del Progetto: Riqualificazione Stadio Renzo Barbera Numero di Fascicolo: PFC-POP-XXX-XXX-RP-AR-850002 Titolo del Documento: Relazione tecnico illustrativa Stato: S4 Elenco Revisioni: P01 Data: 10/07/2026
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