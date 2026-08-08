Il Palermo si gode la vittoria contro il Melbourne City e il primo Anglo-Palermitan Trophy della propria storia, ma continua a guardare anche al mercato. La squadra di Filippo Inzaghi ha dato buone risposte nel test australiano, in attesa della sfida contro la Juventus, mentre il direttore sportivo Carlo Osti lavora soprattutto sul fronte delle uscite e resta vigile sulle possibili opportunità in entrata.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il mercato del Palermo è ormai «di fatto arrivato ai titoli di coda» dopo una campagna acquisti che ha permesso a Osti di consegnare a Inzaghi una rosa praticamente completa. Adesso la priorità è rappresentata dalle cessioni dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico: Matteo Brunori, Blin, Diakité e Buttaro. Il club è al lavoro per trovare la soluzione migliore per ciascuno prima della chiusura del mercato.

Restano poi da monitorare le situazioni di Emmanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron. Entrambi fanno ancora parte del gruppo di Inzaghi, ma il loro futuro potrebbe cambiare qualora arrivassero offerte ritenute soddisfacenti. Ed è proprio in caso di partenza di uno dei due che potrebbe aprirsi un nuovo scenario: il Palermo potrebbe infatti tornare sul mercato per trovare un vice-Pohjanpalo.

Il Giornale di Sicilia segnala inoltre una pista per la fascia destra offensiva: il club rosanero monitora Iker Almena, esterno spagnolo classe 2004 di proprietà dell'Al-Qadsiah, cresciuto nella cantera del Girona. Il giocatore, reduce anche dall'esperienza all'Hajduk Spalato, sarebbe un profilo particolarmente interessante anche per la sua condizione di under.

Sul nome di Almena arrivano conferme anche da La Repubblica, che parla di un'operazione sulla quale sarebbero già stati avviati i primi contatti. Secondo il quotidiano, il Palermo cerca un'alternativa tattica a Gabriel Strefezza, con l'identikit che porta a un esterno offensivo mancino, capace di svariare su più posizioni del reparto avanzato. L'eventuale arrivo di un giovane come Almena, inoltre, non andrebbe a incidere sulla lista degli Over.

Sempre secondo La Repubblica, però, ogni eventuale operazione in entrata resta strettamente legata alle uscite. Carlo Osti ha infatti ribadito la linea della società: «Il mercato per noi è concluso. Se ci dovessero essere uscite, colmeremo le lacune. Siamo vigili». Il direttore sportivo, dunque, non esclude interventi qualora dovessero liberarsi degli spazi nella rosa.

La situazione più delicata riguarda Jacopo Segre, finito nel mirino del Verona. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il club gialloblù avrebbe messo sul piatto circa 750 mila euro, una cifra ritenuta però insufficiente dal Palermo, che valuta il centrocampista almeno il doppio. Segre, dal canto suo, non starebbe facendo muro davanti alla possibilità di una cessione, mentre il club non avrebbe intenzione di concedere sconti per uno dei protagonisti della rosa. Sullo sfondo restano inoltre Pisa e Cremonese, pronte eventualmente a inserirsi nella trattativa.

Il tema delle uscite e quello del possibile vice di Pohjanpalo sono dunque strettamente collegati. Il Giornale di Sicilia sottolinea che un'eventuale partenza di Gyasi o Le Douaron potrebbe spingere il Palermo a tornare sul mercato per completare l'attacco. Al momento, però, Le Douaron sta dando segnali importanti anche nel ruolo di centravanti: contro il Melbourne City ha segnato ancora, confermando la candidatura per essere la prima alternativa a Pohjanpalo.

Il Corriere dello Sport, intanto, ha evidenziato proprio la prestazione dei giocatori che cercano spazio nelle gerarchie di Inzaghi, tra cui Le Douaron, Vavassori, Bozzolan e Segre. Il centrocampista è stato schierato anche con la fascia da capitano, in un momento in cui continuano a circolare le voci sulla sua possibile partenza. Una situazione che resta quindi da seguire con attenzione nei prossimi giorni.

Il Palermo, insomma, non ha ancora completamente chiuso il proprio mercato. La priorità resta sfoltire la rosa, mentre sul fronte delle entrate Almena rappresenta una pista da monitorare. E se dovesse partire uno tra Gyasi e Le Douaron, potrebbe riaprirsi anche il capitolo del vice-Pohjanpalo. Nel frattempo, Osti mantiene una posizione prudente: nessuna necessità di intervenire a tutti i costi, ma massima attenzione alle opportunità che potrebbero presentarsi.