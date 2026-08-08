La campagna abbonamenti va verso il sold-out: ecco quanti posti mancano.

- Palermo
Screenshot

VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”

L'entusiasmo tra i tifosi rosanero continua a crescere e lo dimostra chiaramente l'andamento della campagna abbonamenti intitolata "A chi appartieni". Mancano infatti solo 900 abbonamenti per raggiungere il limite imposto della società rosanero di 17 mila abbonati.

Ad un solo giorno dall'inizio della seconda fase, quella libera, i posti disponibili stanno per concludersi. Anche per quest'anno, dunque, la squadra di Inzaghi potrà contare su una cornice di pubblico calorosissima.

tifosi palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti