L'ex direttore sportivo del Palermo, Fabrizio Lucchesi, ha rilasciato una intervista a TMW soffermandosi sulla Serie B e sulla Nazionale italiana:

Ranieri e Mancini possono essere i punti di riferimento per il nuovo corso della Nazionale?

"Ranieri e Mancini? Esperienza, competenza, equilibrio. Sono dei punti di riferimento intorno ai quali un intero sistema deve muoversi. Il loro lavoro dovrà essere supportato da una riorganizzazione completa."

La vicenda Pirlo è stata gestita bene?

"Probabilmente c'è stata una mancanza di comunicazione. Non si mettono in discussione le persone, ma alcune situazioni. Credo sia stato giusto prendere una posizione: quella che ha preso Malagò è quella di chi vuole risolvere un problema."

Come vede questo mercato?

"Quando ci sono i Mondiali c'è sempre una pausa. Ora tutte stanno cercando qualcosa, credo che al momento il gap con l'Inter non l'abbia colmato nessuno."

La Fiorentina si è mossa in maniera importante.

"In termini di operatività ha sorpreso tutti in positivo. Paratici ha aggredito il mercato e centrato colpi importanti."

E in Serie B?

"Palermo e Pisa hanno lavorato bene. La B è sempre un campionato dove bisogna aspettare un po' di più. Alcuni affari in B possono spostare gli equilibri, sicuramente Palermo e Pisa hanno fatto un lavoro importante. Chi ha ambizione di lottare per i primi posti si è mosso bene. Il Palermo è la squadra che ha operato meglio, prendendo calciatori funzionali."

Direttore, e il suo Guidonia?

"Stiamo cercando di lavorare, siamo contenti. Abbiamo fatto tante operazioni. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso e arrivare ai playoff."