Inzaghi ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport:

Dopo Istanbul, ovvero il Catanzaro, ci sarà Atene, ovvero la Serie A, anche per il Palermo?

"Me lo auguro. Un anno fa speravo di centrare subito la promozione, come mi era successo con Benevento e Pisa. È andata male. Ripartiamo da un bel gruppo e da un mercato importante (Strefezza l’ultimo colpo, ndr). Mi reputo un allenatore fortunato e ora sta a me ripagare il club e la gente di Palermo."