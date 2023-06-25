Palermo, luce sotto la Lanterna: personalità, gioco e coraggio, bussola per i playoff 10 marzo 2025 - 13:07 10 marzo

di Leandro Ficarra Palermo tosto, gagliardo, propositivo. Intenso e coraggioso. Audace e volitivo. Piacevolmente riconoscibile, con inediti pregi e cronici difetti, per identità tattica e trame di…