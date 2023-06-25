Di Nicholas Barone e Giuseppe Donato Da qualche anno a questa parte, dopo l'introduzione del VAR e delle nuove tecnologie in ambito calcistico, per aiutare l'arbitro nelle scelte di campo, le…
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Nuovo stadio Palermo ed Euro 2032: il dossier entra nel vivo, i tre nodi che possono accelerare o frenare
Nuovo stadio Palermo ed Euro 2032: il dossier entra nel vivo, i tre nodi che possono accelerare o frenare Il dossier sul futuro dello stadio Renzo Barbera è entrato nella fase più concreta: non più…
Stadio Barbera ed Euro 2032: la risposta del Palermo al Comune Il Palermo FC mette nero su bianco la propria linea sul percorso “Decreto Stadi” e sul futuro del Renzo Barbera. Nel riscontro inviato al…
Il DocFap dedicato alla riqualificazione dell’area dello stadio Renzo Barbera mette nero su bianco quattro alternative progettuali, dalla soluzione più prudente a quella più trasformativa. Le prime…
di Leandro Ficarra MOMENTO DELICATO - Involuzione, smarrimento, frustrazione. Monza montagna troppo ardua da scalare. Gap palese e macroscopico tra brianzoli e rosanero. Emisferi lontani. Per cifra…
di Leandro Ficarra Niente sorpasso. Pizzico di fieno in cascina ad alimentare la dote. Must Inzaghi. Prezioso ed imprescindibile**.** Specie in giornate di scarsa vena, al cospetto di avversari di…
Di Nicholas Barone Il Palermo ha ben iniziato la sua avventura nel quarto anno consecutivo in Serie B, rimanendo imbattuto nei primi sette match, posizionandosi al secondo posto, dietro solo al…
di Leandro Ficarra INZAGHISMO - Inzaghi style. Il Palermo bussa due volte al Druso. Squarci finlandesi, alba e tramonto del match. Bottino pieno, spartito esplicativo sul rettangolo verde. Prestazione…
di Leandro Ficarra CREPE E RIFLESSIONI - Abulica, vuota, desolante. Strategicamente e calcisticamente incomprensibile. L'imbarazzante cameo del Palermo di Dionisi nel trailer dei playoff di Serie B…
di Leandro Ficarra SCATTO PLAYOFF - Voce grossa e spallata dirimente al Catanzaro nell'incrocio playoff del Ceravolo. Vittoria meritata e pesantissima del Palermo di Dionisi. Scatto al sesto posto,…
di Leandro Ficarra PROLOGO DIVIENE SENSO - Prologo di Palermo-Sassuolo che diviene senso ed impellenza. Cordoglio e sgomento in un mite pomeriggio di primavera. Riflessione solenne e profonda.
di Leandro Ficarra Palermo tosto, gagliardo, propositivo. Intenso e coraggioso. Audace e volitivo. Piacevolmente riconoscibile, con inediti pregi e cronici difetti, per identità tattica e trame di…
di Leandro Ficarra SVOLTA CFG - Deciso cambio di rotta. Criteri, principi, linee guida e strategia della scorsa sessione estiva radicalmente stravolti. Il calciomercato invernale del Palermo targato…
di Leandro Ficarra BRACCIO DI FERRO - Countdown sempre più incalzante in vista della chiusura della sessione invernale di calciomercato. Palermo polarizzato sull’affaire Pohjanpalo, con il tira e…
di Leandro Ficarra RICOMINCIAMO - Da separato in casa ad amatissimo figliol prodigo. Il legame umano e professionale tra Matteo Brunori ed il Palermo si rinsalda, nutrendosi di nuova e provvidenziale…
di Leandro Ficarra DICOTOMIA -Adesso o mai più. Gennaio e la finestra invernale di mercato da schiudere per intravedere un raggio di sole. Crocevia focale per il Palermo targato CFG. Ultima chiamata…
di Leandro Ficarra Scintilla salvifica. Almeno si spera. Urgeva un acuto, per squarciare le nubi, dense e minacciose, intrise di criticità, dubbi e controversie. Un rendimento marcatamente al di sotto…
di Leandro Ficarra Ennesima goccia di delusione e perplessità. Stilla che alimenta l'oceano di frustrazione ed incognite. Passettini incerti ed abbozzati a cadenzare una prima parte di stagione…
di Leandro Ficarra Tris calato sul tappeto verde del Druso per restare in scia con le proprie ambizioni. Pettina l'ego e lenisce il fastidio latente, con annesso imbarazzo, per il pokerissimo subito…
Negli ultimi anni, il calcio femminile ha vissuto una vera e propria esplosione a livello mondiale, segnando un incremento significativo in termini di popolarità, visibilità e investimenti. Mentre il…
di Leandro Ficarra Coesione e sagacia. Abnegazione, testa e cuore. Buona sorte e giusta dose di cinismo. Specie quando l'attimo fuggente diviene sliding doors, riscrivendo la trama, avvincente ma…
di Leandro Ficarra Partita a scacchi tra due fini strateghi. Letture, mosse e accorgimenti contrapposti, interazioni e variazioni sul tema in corso d'opera. Dionisi ed Alvini hanno alimentato dalla…
di Leandro Ficarra Non proprio una storia d'amore. Ordinaria querelle di calcio e calciomercato. Grande e variegato circo in cui, incidenza e peso specifico di sentimenti e pulsioni emotive sono,…
Palermo, Stulac sale in cattedra: fosforo, geometrie e magie balistiche per Corini
Di Riccardo Di Falco Minuto 104', partita intensa, giocata a ritmi alti, che vede però il Palermo in svantaggio per 1-2 contro un indomito Spezia. Match seguito con viscerale passione e trepidazione…
Di Riccardo Di Falco Braccia alte ed esultanza sotto il muro rosanero che ha invaso Modena. È questa la reazione di Matteo Brunori al 92' minuto dopo che Leonardo Mancuso con un diagonale basso chiude…
di Davide Raja Nella scorsa stagione, uno dei tratti caratterizzanti della formazione di Eugenio Corini era certamente la sua "dipendenza" in fase offensiva dai gol del bomber Matteo Brunori, con gli…
di Davide Raja "Gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori vincono i campionati". Questa è una delle citazioni più famose di Giorgio Chiellini, storico ex difensore della Nazionale…
di Sergio Tomaselli "Abbiamo bisogno di tutti i componenti che ci danno una mano, mettendole insieme si possono fare cose importanti". Così Matteo Brunori, bomber e capitano del Palermo di Eugenio…
di Sergio Tomaselli Comporre un reparto difensivo solido non è mai cosa facile, specialmente per un campionato ostico come la Serie B. In particolar modo per una squadra che deve e vuole puntare alla…
Di Sergio Tomaselli Per la seconda volta negli ultimi trent'anni di Serie A, la terza retrocessa è stata sancita dallo spareggio tra la diciassettesima e la diciottesima classificata. Spezia e Verona…