Nuovo stadio Palermo ed Euro 2032: il dossier entra nel vivo, i tre nodi che possono accelerare o frenare

Il dossier sul futuro dello stadio Renzo Barbera è entrato nella fase più concreta: non più solo scenari e principi, ma istruttoria . Con l’indizione della conferenza di servizi preliminare da parte del Comune di Palermo e con la seduta di apertura del 22 gennaio ormai alle spalle, l’iter adesso si gioca su un punto chiave: trasformare un documento di alternative in un percorso amministrativo fatto di pareri , prescrizioni , integrazioni e una direzione chiara.

Mediagol ha già ricostruito i due pilastri iniziali della vicenda: i quattro scenari del DOCFAP e il nodo “tempi e costi” emerso nello scambio tra club e Comune. In questo articolo ci soffermeremo su un altro tema: cosa cambia dopo l’avvio della conferenza dei servizi e perché da febbraio in poi si entra nella fase che decide davvero se l’operazione può correre.