Palermo, dalla difesa con Ceccaroni all’attacco con Brunori: una formazione in gol

Il Palermo ha già mandato a rete dieci giocatori, praticamente una formazione schierabile. Ecco ancora chi manca all'appello di mister Corini.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Nella scorsa stagione, uno dei tratti caratterizzanti della formazione di Eugenio Corini era certamente la sua "dipendenza" in fase offensiva dai gol del bomber Matteo Brunori, con gli altri attaccanti meno propensi a gonfiare la rete avversaria, così come buona parte dei centrocampisti. La strategia del club in sede di calciomercato estivo ha certamente implementato la qualità della rosa, così come il livello di competitività all'interno della stessa. Fattore che ha determinato anche una più equa ripartizione dei gol segnati, rendendo il Palermo, ad oggi, la squadra che ha mandato a rete il maggior numero di calciatori nell'attuale Serie B. Sono ben dieci i rosanero che contano già un gol all'attivo e che quindi potrebbero praticamente comporre un'ipotetica formazione di goleador davanti al portiere Mirko Pigliacelli, disegnando sul rettangolo verde una sorta di 3-4-3 decisamente votato all'attacco: Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Insigne, Segre, Stulac, Di Francesco; Soleri, Brunori, Mancuso.

LA CRONISTORIA DEI GOL Riepiloghiamo il modo in cui sono arrivate queste marcature in ordine cronologico. La prima rete in campionato è arrivata contro la Reggiana alla seconda giornata di campionato e l'ha messa a segno Fabio Lucioni, primo acquisto della scorsa sessione di calciomercato estiva ed è quasi un segno che sia stato anche lui ad aprire le marcature della Serie B rosanero. Dopo il sinistro dell'ex Frosinone, Al Mapei Stadium sono arrivati due colpi di testa vincenti rispettivamente da parte di Jacopo Segre ed Edoardo Soleri. Contro la Feralpisalò hanno brillato Roberto Insigne e di Federico Di Francesco, due esterni d'attacco che hanno gonfiato la rete trovando il primo gol in maglia rosanero. In mezzo, il primo centro di Leo Stulac dopo un anno travagliato dettato dal lungo stop. Solo un gol nel successivo match ad Ascoli ma probabilmente uno tra i più pesanti realizzati fino ad ora. La zampata di Leonardo Mancuso su corner calciato da Di Mariano in pieno extra time è valsa tre punti preziosissimi per la formazione di Corini. Dopo un turno di pausa realizzativa contro il Cosenza, i rosanero si sono rifatti con gli interessi nella supersfida di Venezia, decisa dal tanto atteso Matteo Brunori autore di una tripletta "perfetta". Concludendo con il più recente incontro con il SudTirol, in cui si sono aggiunti alla lista dei cannonieri rosanero altri due difensori quali Pietro Ceccaroni e Giuseppe Aurelio ribaltando l'iniziale vantaggio altoatesino firmato Ciervo e regalando al Palermo un'esaltante vittoria in rimonta.

CHI MANCA ALL'APPELLO?

Avere una così ampia lista di marcatori è un pregio non di poco conto per una formazione che vuole puntare al vertice della categoria. La speranza di mister Corini è che questa lista si possa allargare ulteriormente, considerando i rientri non troppo distanti da parte di Francesco DiMariano (che a Bari su calcio di rigore ha mancato l'appuntamento con la rete) e di Nicola Valente. Per quanto riguarda il centrocampo una delle prossime sorprese in zona gol potrebbe essere Liam Henderson, con lo scozzese che non ha di certo un brutto feeling con la porta avversaria anche se il tecnico di Bagnolo Mella, come dichiarato in mixed zone post SudTirol, gradirebbe particolarmente anche di vedere il primo centro con la maglia del Palermo di Claudio Gomes.

