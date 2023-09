Palermo, Brunori col Venezia segna la tripletta “perfetta”. Non è la prima per lui

Destro, sinistro e colpo di testa. Brunori mette una spunta a tutte e tre le caselle in Venezia-Palermo ma non è una novità per il capitano.

Per "tripletta perfetta" si intende realizzare tre marcature con il sinistro, con il destro e con la testa. Brunori ha messo una "spunta" a tutte e tre le caselle contro i lagunari, aprendo le marcature del match contro i lagunari su calcio di rigore, tirato ovviamente con il suo piede preferito, ovvero il destro. Nel secondo tempo, l'italo-brasiliano ha deviato in rete con un colpo di testa il pallone colpito da Lucioni e diretto in porta. Infine, sul suggerimento morbido di Mancuso, ha chiuso la partita con il mancino. Eccola qui la sua tripletta perfetta che però non rappresenta una novità per il bomber rosanero.