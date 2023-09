Venezia-Palermo 1-3, le pagelle dei quotidiani: top Brunori, da rivedere Coulibaly

Il Palermo si è rialzato dopo il ko col Cosenza ed ha trovato tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente come il Venezia. Rosanero trascinati da un più che ritrovato Matteo Brunori autore di una tripletta. Formazione di Eugenio Corini salita dunque a quota 13 ad una sola lunghezza dal Parma capolista. Sarebbe superfluo aggiungere che il capitano rosanero sia stato il calciatore con la valutazione più alta di questa gara in ogni giornale preso in analisi. Nonostante la vittoria d'alta caratura, alcune insufficienze non sono state risparmiate, come ad esempio a Mamadou Coulibaly, sicuramente colpevole in occasione della rete lagunare, ed a Federico Di Francesco, poco pungente al "Penzo".Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo scesi in campo: