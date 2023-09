LE PAGELLE DI VENEZIA-PALERMO 1-3. La tripletta di Brunori regala tre punti ai rosa: il re è tornato

Solita prestazione maiuscola dell'estremo difensore rosanero che mette le pezze dove può e guida la difesa con personalità. Sul gol viene colto in controtempo e non accenna nemmeno il tuffo.

Grinta e quantità per l'esterno difensivo rosanero che forse pecca di qualità ma sicuramente non di impegno. Inoltre insegue tutti i palloni ed è decisivo almeno in due interventi, uno su tutti il tocco che manda fuori tempo la sforbiciata di Pohjanpalo. NEDELCEARU (dal 73') 6 torna in campo per la prima volta dalla passata stagione e disputa venti minuti molto intensi e senza sbavature.

Giganteggia in difesa alzando un muro che poche volte viene scalfito dagli avversari. Mette lo zampino pure sul gol con una spizzata di testa che viene ribadita di prepotenza in rete da Brunori.

Un rigore conquistato con un taglio in area alla Fabio Grosso, un cross perfetto per la testa di Lucioni in occasione del gol, poi tanta corsa e movimenti in diagonale per rubare metri preziosi alla manovra del Venezia. Prestazione quasi perfetta. AURELIO (dal 64') 6 entra col Palermo in vantaggio e anche lui si dedica a contenere gli avversari chiudendo le traiettorie di passaggio sulla corsia esterna.