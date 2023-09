Palermo, Brunori supera Toni nella classifica dei migliori bomber rosanero di sempre

I tre gol messi a segno da Matteo Brunori sono stati davvero pesanti. Non soltanto per l'elevata caratura del match tra due grandi ed ambiziose piazze come Venezia e Palermo ma anche per una soddisfazione individuale. L'attaccante e capitano della formazione di Eugenio Corini, con una sola partita, ha sorpassato Luca Toni, il quale aveva totalizzato 51 reti nei suoi trascorsi con la casacca rosanero. Attualmente a quota 52, l'italo-brasiliano è per il momento al quarto posto della classifica all time dei cannonieri della storia ultracentenaria di questo club e vede ad una sola lunghezza la terza posizione, occupata dall'argentino Santiago Vernazza, detto Ghito, che dal 1957 al 1960 è riuscito a totalizzare ben 53 gol. Un gradino più avanti, al secondo posto, c'è Carlo Radice, che dal 1929 al 1933 ha gonfiato la rete 62 volte. Il primato resta a Fabrizio Miccoli che vanta un ampio margine con 81 gol realizzati nelle sue sei stagioni da protagonista in Sicilia.