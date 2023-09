Brunori: “Contento della tripletta. Vogliamo la A, è il nostro sogno! Corini…”

Parola a Matteo Brunori . Il centravanti del Palermo - ai microfoni di SKY SPORT - ha parlato della prestazione della sua squadra, al cospetto del Venezia di Vanoli , nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie B , edizione 2023/2024 . Di seguito, le parole dell'autore di tre gol questa sera:

"Sicuramente sento in primis la fiducia del mister e cerco di ripagarla. Son contento della tripletta ma soprattutto della vittoria in un campo così difficile. Corini pensava ne avessi fatti solo due? Forse preso dalla foga se ne è dimenticato uno! Era troppo importante dopo una sconfitta in casa reagire da grande squadra. Questo porta risultato alla lunga. Siamo contenti, ci godiamo la serata e poi pensiamo al Sudtirol. Tutti noi vogliamo la Serie A, la città, noi, lo staff. Questo è il nostro sogno, lo sappiamo. Nei momenti di difficoltà dobbiamo stare vicini e remare tutti dalla stessa parte".