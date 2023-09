Venezia-Palermo 1-3: rosa granitici e concreti, tris di un super Brunori al Penzo

PRIMO TEMPO - Match d'alta quota al Penzo tra Venezia e Palermo due tra le pretendenti al salto di categoria in questo campionato di Serie B 2023-2024. Rosa desiderosi di riscattare subito lo scivolone interno al Barbera contro il Cosenza, primo in stagione e riprendere l'ottima marcia innestata ad inizio annata. Corini gestisce energie e risorse tecniche in questo delicato turno infrasettimanale, Vanoli alla ricerca di un successo di prestigio che fornisca nuovo slancio alle sue ambizioni dopo il pari a reti bianche al Rigamonti contro il ripescato Brescia. Solito 4-3-3 ma diverse novità interessanti sul piano degli interpreti prescelti nell'undici titolare tra i rosanero. Pigliacelli tra i pali, Mateju e Lund esterni bassi con il consueto e collaudato tandem di centrali difensivi composto da Lucioni e Ceccaroni. Centrocampo rivoluzionato con Gomes schermo davanti la retroguardia, Vasic e Coulibaly intermedi. Insigne e Di Francesco larghi nel tridente che ha il suo terminale in Matteo Brunori. L'avvio del Palermo è audace e di grande personalità, squadra alta, corta ed aggressiva che cerca subito di imporre tempi e tracce al match. Al sesto minuto l'episodio che sblocca la gara: splendido fraseggio Di Francesco-.Lunf-Brunori sulla catena di sinistra, imbucata del capitano per il nazionale statunitense che sterza e viene steso nel cuore dell'area. Calcio di rigore e posizione regolare di Lund dopo il controllo al Var: Brunori rompe digiuno e sortilegio dal dischetto con una trasformazione perfetta dagli undici metri. Vantaggio meritato e che mette le ali alla formazione di Corini. Rosa compatti ed ordinati in fase di non possesso, che ripartono in maniera fluida e con buona coralità ogni qualvolta riconquistano la sfera. Gomes e Coulibaly conferiscono dinamismo e fisicità in zona nevralgica, Insigne e Di Francesco allargano le maglie della difesa lagunare, Brunori è elettrico, motivatissimo e rinfrancato dal gol in avvio. Insigne imbuca bene per il taglio di Di Francesco, tocco morbido ad eludere l'uscita di Joronen e Brunori anticipato di un soffio al momento del tap-in decisivo. Primo cambio, forzato, per il Venezia. Fuori Sverko e dentro Zampano. Il Venezia prova a reagire ma non fa breccia nella densità ospite, Pigliacelli resta inoperoso al netto di qualche buona lettura in uscita e l'ordinaria amministrazione sulle palle inattive. Lucioni becca un giallo per fallo tattico su Gytkjaer. Lo stesso attaccante ex Monza gira di testa di poco a lato. L'occasione pià grossa per i lagunari arriva nel recupero della prima frazione, cross teso di Candela e battuta di prima di Pohjanpalo alta da ottima posizione. Sul forcing finale dei lagunari, Coulibaly non spazza un pallone al limite dell'area e regala palla al Venezia, sul cross DI Johnsem, trova il muro di Mateju ma Pohjanpalo fredda Pigliacelli col sinistro sulla palla vagante. Beffa in prossimità dell'intervallo e pari in extremis della formazione di Vanoli.